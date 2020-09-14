En kolay Humus nasıl yapılır? Evde kolay humus nasıl yapılır? Humus tarifi Hatay mutfağının en öne çıkan yiyeceklerinden birisi olan humus tüm Anadoluda sevilen bir meze olarak kaşımıza çıkıyor. Bu pratik mezeyi hazırlamak aslında oldukça kolay. Siz de usta şefler gibi meze hazırlamak istiyorsanız işte humus tarifi, yapılışı ve malzemeleri.

KOLAY HUMUS TARİFİ

Humus yapımı oldukça kolay, bir çeşit mezedir. Birçok ana yemeğin yanında güzel giden bir ek tarif olarak servis edilebilir. Siz de humusun yapımını merak ediyorsanız haberimize bir göz atın.

MALZEMELER

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Yarım limon suyu

1 çay bardağı tahin

2 su bardağı nohut

ÜZERİ İÇİN

Sumak

Kırmızı biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

NASIL YAPILIR?

Öncelikle haşlanmış ya da konserve nohutu güzelce blenderdan geçirelim. Blenderdan geçirdiğimiz ve tam bir püre halini alan nohuta sırayla tahin, limon tuzu, tuz, sarımsak, kimyon, karabiber, zeytinyağı ekleyip kaşık yardımıyla karıştıralım. Hazırlanan karışımı bir tabak içine alıp şekil verelim. Üzerini zeytinyağı, pul biber ve sumak ile süsleyin.

HUMUS NERELERDE TÜKETİLİYOR

Daha çok Arap ülkelerinde, İsrail'de ve Orta Doğu'da oldukça sık tüketilen humus, Türkiye, Ermenistan, Yunanistan ve Kıbrıs gibi ülkelerde de sıklıkla tüketiliyor. Hatay ve Mersin yöremizde oldukça sık tüketilen bu meze bir çok ana yemekle oldukça iyi gidiyor. Son yıllarda Avrupa ve Amerika'da da oldukça popülerleşen humus daha çok ekmeğe sürülen bir kahvaltılık olarak karşımıza çıkıyor.

HUMUS ÇEŞİTLERİ

Birçok farklı çeşitlerde karşımıza çıkan humus rengarenk oluşuyla sofralarda oldukça dikkat çekiyor.

PANCARLI HUMUS

Pembe görüntüsüyle gönüllerde taht kuran ekşimsi tadıyla ise oldukça farklı bir deneyim sunan pancarlı humus son zamanların beğenilen humuslarından.

BALKABAKLI HUMUS

Özellikle balkabağı mevsimde yani ekim aralık aylarında tavsiye edilen balkabaklı humus adından da belli olacağı gibi bize oldukça tatlı bir meze vadediyor.

PATLICANLI HUMUS

Köz patlıcanlarınızı bu kez sade değil humusla tüketmeyi deneyin. Çok seveceğinize eminiz.

ZENCEFİLLİ HUMUS

Zencefil oldukça keskin bir baharattır. O yüzden humusu hazırlarken içine atacağınız çok az toz zencefil humusun tadını oldukça değiştirecektir. Üstelik midenize ve tüm vücudunuza yararları saymakla bitmez.

humus tarifi

FESLEĞENLİ HUMUS

Yeşil humusu oldukça seveceksiniz. Oldukça ferah bir tadı olacağının garantisini vereceğimiz fesleğenli humusu sadece renginden dolayı bile çok seveceksiniz.