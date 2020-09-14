En kolay Humus nasıl yapılır? Evde kolay humus nasıl yapılır? Humus tarifi
Hatay mutfağının en öne çıkan yiyeceklerinden birisi olan humus tüm Anadoluda sevilen bir meze olarak kaşımıza çıkıyor. Bu pratik mezeyi hazırlamak aslında oldukça kolay. Siz de usta şefler gibi meze hazırlamak istiyorsanız işte humus tarifi, yapılışı ve malzemeleri.
KOLAY HUMUS TARİFİ
Humus yapımı oldukça kolay, bir çeşit mezedir. Birçok ana yemeğin yanında güzel giden bir ek tarif olarak servis edilebilir. Siz de humusun yapımını merak ediyorsanız haberimize bir göz atın.
MALZEMELER
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
Yarım limon suyu
1 çay bardağı tahin
2 su bardağı nohut
ÜZERİ İÇİN
Sumak
Kırmızı biber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
NASIL YAPILIR?
Öncelikle haşlanmış ya da konserve nohutu güzelce blenderdan geçirelim. Blenderdan geçirdiğimiz ve tam bir püre halini alan nohuta sırayla tahin, limon tuzu, tuz, sarımsak, kimyon, karabiber, zeytinyağı ekleyip kaşık yardımıyla karıştıralım. Hazırlanan karışımı bir tabak içine alıp şekil verelim. Üzerini zeytinyağı, pul biber ve sumak ile süsleyin.
HUMUS NERELERDE TÜKETİLİYOR
Daha çok Arap ülkelerinde, İsrail'de ve Orta Doğu'da oldukça sık tüketilen humus, Türkiye, Ermenistan, Yunanistan ve Kıbrıs gibi ülkelerde de sıklıkla tüketiliyor. Hatay ve Mersin yöremizde oldukça sık tüketilen bu meze bir çok ana yemekle oldukça iyi gidiyor. Son yıllarda Avrupa ve Amerika'da da oldukça popülerleşen humus daha çok ekmeğe sürülen bir kahvaltılık olarak karşımıza çıkıyor.
HUMUS ÇEŞİTLERİ
Birçok farklı çeşitlerde karşımıza çıkan humus rengarenk oluşuyla sofralarda oldukça dikkat çekiyor.
PANCARLI HUMUS
Pembe görüntüsüyle gönüllerde taht kuran ekşimsi tadıyla ise oldukça farklı bir deneyim sunan pancarlı humus son zamanların beğenilen humuslarından.
BALKABAKLI HUMUS
Özellikle balkabağı mevsimde yani ekim aralık aylarında tavsiye edilen balkabaklı humus adından da belli olacağı gibi bize oldukça tatlı bir meze vadediyor.
PATLICANLI HUMUS
Köz patlıcanlarınızı bu kez sade değil humusla tüketmeyi deneyin. Çok seveceğinize eminiz.
ZENCEFİLLİ HUMUS
Zencefil oldukça keskin bir baharattır. O yüzden humusu hazırlarken içine atacağınız çok az toz zencefil humusun tadını oldukça değiştirecektir. Üstelik midenize ve tüm vücudunuza yararları saymakla bitmez.
FESLEĞENLİ HUMUS
Yeşil humusu oldukça seveceksiniz. Oldukça ferah bir tadı olacağının garantisini vereceğimiz fesleğenli humusu sadece renginden dolayı bile çok seveceksiniz.