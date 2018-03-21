En Kaliteli Zeytinyağları" Gaziantep'te Açıklanacak

Zeytindostu Derneğinin bu yıl 11'incisini düzenleyeceği Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın ödül töreni 21 Nisan'da Gaziantep'te yapılacağı bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, zeytin ve zeytinyağında kalite ve tüketim bilincini artırmak amacıyla her yıl düzenlenen yarışmada şartname gereğince, kalitesi dikkate alınarak duyusal ve kimyasal analiz sonuçlarına göre kusursuz numuneler altın, gümüş, bronz şeklinde ödüllendirilecek.

"Zeytinyağının oskarları" olarak nitelendirilen yarışmanın değerlendirme süreci sonunda kalitesi tescillenen markalar, 21 Nisan Cumartesi günü Gaziantep'te düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Zeytinyağı kalite yarışmasının öncesinde İtalyan Zeytinyağı Tadım Uzmanı Gino Gelletti tarafından Zeugma Müzesi'nde yer alan Zeugma mozaiklerinin arasında bir zeytinyağı tadım eğitimi gerçekleştirilecek.

Aynı gün zeytinyağlı yemek yarışmasının yanı sıra yine Zeugma Müzesi Konferans Salonu'nda "UNESCO Gastronomi Şehri Gaziantep'in Mutfağında Zeytin ve Zeytinyağı" konulu panel düzenlenecek.

Panele Nedim Atilla, Sahrap Soysal, Esat Özata, Gino Celletti, Prof.Dr. Mücahit Taha Özkaya konuşmacı olarak katılacak.

Zeugma Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek panelin ve söyleşinin yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu tarafından ilköğretim öğrencilerine zeytin ve zeytinyağı tanıtımı ile tadımı yaptırılacak, bu iki ürünün faydaları miniklere anlatılacak.

Öte yandan Zeytindostu Derneği Fotoğraf Yarışması'nda ödül alan eserlerin sergileneceği etkinliğin geliri de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

Son başvuru 31 Mart

Temel kalite ve saflık analizleri alanlarında akredite olan Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarında kimyasal analizleri yapılacak numuneler, kimyasal analizlerde başarılı olmaları halinde Muğla Sürekli Eğitim Merkezi'nde alanında 24 kişiden oluşan yetkin bir ekip tarafından duyusal analize tabi tutulacaklar.

Numunelerin kodlanması noter huzurunda şeffaf olarak gerçekleştirilecek.

Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda son başvuru tarihi 31 Mart olarak belirlenirken, başvurular dernek merkezinden alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytindostu Derneği Başkanı Murat Çetin, Türkiye'de zeytinyağı tüketiminin arttığını ve daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını, bunda üretici bölgelerin artmasının rolü olduğuna değindi.

Yarışmanın ilk kez Ege Bölgesi dışında bir ilde gerçekleştirileceğini belirten Çetin, zeytinyağının kalitesine güvenen her üreticiyi yağının kalitesini tescilletmek için yarışmaya katılmaya davet etti.