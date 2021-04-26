En İyi Yönetmen Ödülü'nü alan Chloe Zhao, Oscar'da bir ilki başardı

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloe Zhao, bu kategoride Oscar alan ilk Asyalı kadın oldu.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 93'üncü kez düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Koronavirüs gölgesinde yapılan törende bir ilk yaşandı.

ÖDÜL ALAN İLK ASYALI KADIN OLDU

Başarılarıyla törene damga vuran Nomadland filmi, 3 Oscar Ödülü birden aldı. En İyi Film Ödülü'nü kazanan Nomadland'ın yönetmeni Chloé Zhao, En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi oldu. Chloé Zhao, bu kategoride Oscar alan ilk Asyalı kadın oldu.

"TANIŞTIĞIM İNSANLARIN İÇİNDE İYİYİ BULDUM"

Ödülünü aldıktan sonra konuşma yapan Zhao, "Bu ödülü, tüm zorluklara karşın iyilik için direnme inancına ve cesaretine sahip olan herkes için alıyorum. İnsanlar doğuştan iyilerdir. Ben dünyanın her yerinde, her zaman tanıştığım insanların içinde iyiyi bulabildim" dedi.