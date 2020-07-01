En iyi PS4 oyunları neler? The Last of Us 2 fiyatı nedir? The Last of Us 2 konusu nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

En iyi PS4 oyunları neler? The Last of Us 2 fiyatı nedir? The Last of Us 2 konusu nedir?

En çok satan PS4 oyunları neler? The Last of Us 2 incelemesi! PlayStation 4 için özel olarak üretilen oyunlardan olan The Last of Us Part 2 rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor!

En iyi PS4 oyunları neler? The Last of Us 2 fiyatı nedir? The Last of Us 2 konusu nedir?
01.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:01

19 Haziran 2020 tarihinde çıkan The Last of Us Part II ile ilk oyunun satışları da arttı. PlayStation 4'ün en hızlı satan ve en çok oyuncuya sahip oyunu Naughty Dog tarafından piyasaya sürülmüştü. İlk üç günde 4 milyon adet satan oyun ile The Last of Us: Remastered'ın satışları önceki haftaya göre %82 arttı.

Yayınlanan raporda, İngiltere'de Playstation 4 tarihinin en büyük ve açılışını yapan The Last of Us Part II "exclusive" oyun olmayı da başardı. Daha önce satış rekoru kıran oyun yine aynı şirket tarafından sunulan Uncharted 4: A Thief's End'di. 2015'te yayınlanan oyun uzun süre üst sıralardaki yerini korudu.

Piyasalara en hızlı girişi yapan oyunun bir önceki rekor sahibi Animal Crossing: New Horizons'dı.

En iyi PS4 oyunları neler? The Last of Us 2 fiyatı nedir? The Last of Us 2 konusu nedir?

Oyunun birinci partı 2013'te çıkmıştı ve çıkan yeni bölüm ile ilk oyunun da satışları arttı. The Last of Us Part II'nin metascore puanı 95 iken kullanıcı skoru sadece 38 olmasıyla da dikkat çekiyor. Bunun sebebi ise yorum yapanların bir çoğunun oyun sahibi olmaması veya oyunu tamamlaması olarak görülmüştür.

Karakter animasyonları ve grafikleri ile çok beğeni toplayan oyun için oyunun tarihinin en iyilerinden olduğu da ifade ediliyor.

THE LAST OF US 2 FİYATI NEDİR?

PlayStation 4 için özel olarak üretilen ve sunulan oyunun fiyatı 499,00 TL.

THE LAST OF US 2 KONUSU NEDİR? THE LAST OF US 2 İNCELEMESİ

Beş yıl sonra Ellie ve Joel ile maceraya atılmaya hazır mısınız? ABD'de yaşanan ölümcül maceraların ve yolculuğun ardından Wyoming'e yerleşen Ellie ve Joel gelişen bir toplulukla yaşamaya başlar. Umutsuz bir afetzede tehdidiyle yüzleşmelerine rağmen huzur ve istikrar aramaktadırlar.

En iyi PS4 oyunları neler? The Last of Us 2 fiyatı nedir? The Last of Us 2 konusu nedir?

Tam her şeye normale dönmüşken kan donduran olay gerçekleşir ve Ellie adalet için yeni bir yolculuğa çıkar. Yaşanan olayın sorumlularını arayan Ellie, fiziksel ve duygusal problemleriyle de uğraşır.

Oyunda doğru kararları vermeye çalışmak sizleri sürükleyici bir hikayenin içine doğru çekerken; huzur dolu dağlarda ve ot bürümüş harabelerde tehlikeli bir dünyanın içinde zorluklarla mücadele edeceksiniz.

Akıcı oynanış dinamikleriyle etkileyici grafikleri çok beğenilen oyunun birinci kısmında da pek çok heyecan dolu çatışma vardır.

Oyun modu tek oyunculu ve çevrimdışıdır.

En iyi PS4 oyunları neler? The Last of Us 2 fiyatı nedir? The Last of Us 2 konusu nedir?

EN ÇOK SATAN PS4 OYUNLARI NELER? EN İYİ PS4 OYUNLARI NELER?

PlayStation 4 özel oyunları ile 2018 yılından itibaren büyük başarı elde etmiştir. Listede yer alan oyunların en üstünde ise şuan The Last of Us Part II bulunuyor.

The Last of Us Part 2

Bravely Second: End Layer

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Ring Fit Adventure

Animal Crossing: New Horizons

FIFA 20

Mario Kart 8: Deluxe

Grand Theft Auto 5

The Last of Us: Remastered

Minecraft

En iyi PS4 oyunları neler? The Last of Us 2 fiyatı nedir? The Last of Us 2 konusu nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı Haber
Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Haber
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor Haber
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler Haber
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi Haber
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Cahit Özkan Donald Trump Bekir Pakdemirli
Magazin Cenk Eren Sibel Can Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Okan Buruk Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Bakan Survivor Türk Lirası
Şu an buradasınız: En iyi PS4 oyunları neler? The Last of Us 2 fiyatı nedir? The Last of Us 2 konusu nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 11:01:35. #1.15#
title