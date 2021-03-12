En iyi otel listesine giren Didimli otel sahiplerine yerinde teşekkür edildi
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En iyi otel listesine giren Didimli otel sahiplerine yerinde teşekkür edildi

12.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:34
En iyi otel listesine giren Didimli otel sahiplerine yerinde teşekkür edildi

Bir internet sitesinin müşteri memnuniyetine göre 2020 yılında ülkemizdeki en iyi 100 oteli açıklanmasının ardından listeye giren Didimli 3 otelin temsilcisine teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Bir internet sitesinin müşteri memnuniyetine göre 2020 yılında ülkemizdeki en iyi 100 oteli açıklanmasının ardından listeye giren Didimli 3 otelin temsilcisine teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

2020 yılında Türkiye'deki en iyi 100 otel içerisine Didim'den 3 otel yer alırken, Didim Kaymakamı Halil Avşar beraberindeki heyet ile en iyi otel kategorisinde değerlendirilen Didim'deki otellerin yetkililerini tebrik etti.

Turizm derneğinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Kaymakam Halil Avşar, bir internet sitesinin 2020 yılı müşteri memnuniyetine göre yaptığı listede 100 otel içerisine Didim'den 3 otelin yer almasının gurur verici olduğunu kaydederek "Bu değerlendirme 2 milyonun üzerinde otel müşterilerince yapılan bir çalışma, Didim bu anlamda turizm değerleriyle ön plana çıktı. İnşallah gelecek yıl bu sayı daha da artar. Bu noktada otel yöneticilerimizi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Kaymakam ve davetliler katıldı. Programa Aydın İl Kültür Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. - AYDIN

En iyi otel listesine giren Didimli otel sahiplerine yerinde teşekkür edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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