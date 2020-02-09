09.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:38

En hızlı bademi kırdılar ödülü kaptılar

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'Badem Çiçeği Festivali' kapsamında düzenlenen, 'En hızlı badem kırma' yarışması büyük çekişmeye sahne oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışmaya, 7'den 70'e her yaştan 28 yarışmacı katıldı. Meydanı dolduran yüzlerce kişinin coşkulu tezahüratları arasında 7'şerli gruplar halinde mücadele eden yarışmacılar, önlerine konulan bademleri kütük üzerinde çekiçle iki dakika içerisinde en fazla sayıda kırmak için kıyasıya yarıştı.

Büyük çekişme içerisinde geçen yarışmada, Datçalı balıkçı 25 yaşındaki Enver Dönmez, iki dakika içerisinde 31 badem kırarak, yarışmanın birinciliğini elde ederken, 1000 TL para ödülünün sahibi oldu.

İki yarışmacı ilk mücadelede, 30'ar adet badem kırınca, ikincilik ve üçüncülük için ikinci bir yarışma daha düzenlendi. Bu kez bir dakikada en hızlı bademi kırmak için çekiçleri ellerine alan yarışmacılardan 34 yaşındaki evli bir çocuk annesi ev hanımı Sevgin Yayla 15 badem kırıp yarışmanın ikinciliğini kazandı. Bir dakika içerisinde 11 adet badem kıran, evli iki çocuk annesi 43 yaşındaki Dilek Elmacı ise yarışmanın üçüncüsü oldu. İkinci ve üçüncüye plaket ödülü verildi.

Badem Çiçeği Festivali kapsamındaki en iri badem yarışmasında ise Çeşmeköy'den Dicle Ok (20) birinci olurken, 1000 TL para ödülü kazandı. Palamutbükü'nden iki çiftçi Halit Aydın (49 ) ikinci, Erdoğan Uçar (32) ise üçüncü olurken, kendilerine birer plaket verildi.

Kaynak: DHA

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