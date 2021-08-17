En Hamarat Benim konusu ne? En Hamarat Benim formatı ne, büyük ödül nedir? En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor?

Fox TV'de yepyeni bir yarışma programı başlıyor. Talya Prodüksiyon'un yapımı üstlendiği En Hamarat Benim'in yönetmen koltuğunda Mehmet Şengün oturuyor. Sosyal medyada gündem olan En Hamarat Benim programın konusu nedir, formatı nasıl? En Hamarat Benim ne zaman, saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim konusu ne? En Hamarat Benim formatı ne, büyük ödül nedir? En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor?