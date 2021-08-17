En Hamarat Benim konusu ne? En Hamarat Benim formatı ne, büyük ödül nedir? En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor?
Fox TV'de yepyeni bir yarışma programı başlıyor. Talya Prodüksiyon'un yapımı üstlendiği En Hamarat Benim'in yönetmen koltuğunda Mehmet Şengün oturuyor. Sosyal medyada gündem olan En Hamarat Benim programın konusu nedir, formatı nasıl? En Hamarat Benim ne zaman, saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim konusu ne? En Hamarat Benim formatı ne, büyük ödül nedir? En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor?
Fox TV'de yepyeni bir yarışma programı başlıyor. Talya Prodüksiyon'un yapımı üstlendiği En Hamarat Benim'in yönetmen koltuğunda Mehmet Şengün oturuyor. Sosyal medyada gündem olan En Hamarat Benim programın konusu nedir, formatı nasıl? En Hamarat Benim ne zaman, saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim konusu ne? En Hamarat Benim formatı ne, büyük ödül nedir? En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor? İşte detaylar haberimizde...
EN HAMARAT BENİM KONUSU NE?
Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başlıyor. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifimiz Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek.
Kendine güvenen hamarat yarışmacılarımız bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacımız büyük ödülün sahibi olacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
EN HAMARAT BENİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
En Hamarat Benim yarışmasının büyük ödülü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu üstlendiği yepyeni program En Hamarat Benim, hafta içi her gün saat 13:00'da Fox Tv izleyicisiyle buluşacak.