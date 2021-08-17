En Hamarat Benim konusu ne? En Hamarat Benim formatı ne, büyük ödül nedir? En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

En Hamarat Benim konusu ne? En Hamarat Benim formatı ne, büyük ödül nedir? En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor?

En Hamarat Benim konusu ne? En Hamarat Benim formatı ne, büyük ödül nedir? En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Fox TV'de yepyeni bir yarışma programı başlıyor. Talya Prodüksiyon'un yapımı üstlendiği En Hamarat Benim'in yönetmen koltuğunda Mehmet Şengün oturuyor. Sosyal medyada gündem olan En Hamarat Benim programın konusu nedir, formatı nasıl? En Hamarat Benim ne zaman, saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim konusu ne? En Hamarat Benim formatı ne, büyük ödül nedir? En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor?

Fox TV'de yepyeni bir yarışma programı başlıyor. Talya Prodüksiyon'un yapımı üstlendiği En Hamarat Benim'in yönetmen koltuğunda Mehmet Şengün oturuyor. Sosyal medyada gündem olan En Hamarat Benim programın konusu nedir, formatı nasıl? En Hamarat Benim ne zaman, saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim konusu ne? En Hamarat Benim formatı ne, büyük ödül nedir? En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

EN HAMARAT BENİM KONUSU NE?

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başlıyor. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifimiz Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek.

Kendine güvenen hamarat yarışmacılarımız bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacımız büyük ödülün sahibi olacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

EN HAMARAT BENİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

En Hamarat Benim yarışmasının büyük ödülü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu üstlendiği yepyeni program En Hamarat Benim, hafta içi her gün saat 13:00'da Fox Tv izleyicisiyle buluşacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Demir Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Hande Yener Işın Karaca Şeyma Subaşı
Spor Mete Gazoz Mert Günok Merve Çoban Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
En Hamarat Benim konusu ne? En Hamarat Benim formatı ne, büyük ödül nedir? En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 14:19:48. #1.14#

title