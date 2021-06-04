EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN GÜMÜŞHANE'YE GELENLERE 'İZOLE' ÇAĞRISI
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EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN GÜMÜŞHANE'YE GELENLERE 'İZOLE' ÇAĞRISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

GÜMÜŞHANE İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Vedat Soner Başer, nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü kentte yayla hareketlerinin, vaka sayısını arttırdığını belirterek, il dışından gelen kişilere, virüs taşıyabilecekleri endişesine karşı izole olmaları çağrısında bulundu.

GÜMÜŞHANE İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Vedat Soner Başer, nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü kentte yayla hareketlerinin, vaka sayısını arttırdığını belirterek, il dışından gelen kişilere, virüs taşıyabilecekleri endişesine karşı izole olmaları çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre 22-28 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasında Gümüşhane'de vaka sayısı, 100 bin kişide 163,72'den 162,32'ye düştü. Bu gerilemeye rağmen Gümüşhane, yine Türkiye'de en çok vaka görülen il oldu. Uzmanlar, Türkiye'de, nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü kentte yayla hareketlerinin, vaka sayısını arttırdığını belirterek, il dışından gelen kişilere, virüs taşıyabilecekleri endişesine karşı izole olmaları çağrısında bulunuyor.

'ARTIŞIN, BİRÇOK SEBEBİ VAR'

İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Eczacı Vedat Soner Başer, vaka sayısının fazla oluşunu, yayla göçü sezonunun artması ve buradaki hareketliğe bağlayarak, uyarılarda bulundu. Başer, 'Bu artışın, birçok sebebi var ama en önemli 2 tanesi, gurbetçi sayısının çok olması ve yayla hareketlilikleri. Bu nedenlerle vaka artış gösterdi. Bu hareketlilik hala devam etmekte. İl dışından gelenler, kendilerini karantinaya alıp belli bir süre sonra topluma karışabilirler. Bunun takibini ilk önce vatandaşlarımız, sonra muhtarlarımız ve yetkili merciler yapabilirler. Kurulda giriş çıkış yasaklama gibi bir karar alınmadı. Bizim aldığımız kararlar daha çok vatandaşların dikkat etmesi noktasında. Fakat pozitif bir durum gerçekleşmezse, değerlendirilebilir' dedi.

'KISITLAMADA YAYLARA GİDİLİYOR'

Özellikle kısıtlamalarda vatandaşların yayla ve köylere çıkarak toplu buluşmalara neden olduğuna dikkati çeken Başer, sırası gelenin aşısını yaptırması gerektiğini önerdi. Başer, 'Büyükşehirlerde insanların yasaklarda gidecek yerleri olmadığından evlerinde duruyorlar. Bizim ilimizde ise sokağa çıkma yasağında insanlar köylere ve yaylalara gidiyor ve 2-3 aile tek bir evde toplanıyor. Bu nedenle de artış eğilimi görüyoruz. Bu noktada 1-2 ay daha sabredersek ülkemizin pandemide refaha ereceğini düşünüyoruz. Aşı noktasında da vatandaşlar duyumlara, dedikodulara, sabotajlara izin vermesin, bütün vatandaşlar gidip aşısını yaptırsın. Bu işin en önemli çözüm noktası aşı. 2 aylık bir sabrın ardından düzelmeler pozitif bir yöne evrilecek' diye konuştu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN GÜMÜŞHANE'YE GELENLERE 'İZOLE' ÇAĞRISI
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN GÜMÜŞHANE'YE GELENLERE 'İZOLE' ÇAĞRISI
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN GÜMÜŞHANE'YE GELENLERE 'İZOLE' ÇAĞRISI
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN GÜMÜŞHANE'YE GELENLERE 'İZOLE' ÇAĞRISI
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN GÜMÜŞHANE'YE GELENLERE 'İZOLE' ÇAĞRISI
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN GÜMÜŞHANE'YE GELENLERE 'İZOLE' ÇAĞRISI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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