En çok kazanan Valorant espor oyuncuları açıklandı!
Riot Games'in düzenlediği Valorant Champions Tour'un ilk yılı geride kalırken, birkaç oyuncu şimdiden kazançları 100 bin doları geçti. Valorant turnuvalarında en çok kazanan oyuncular arasında ilk 5'te Türk oyuncu da yer alıyor.
Valorant'ın 2020 yazında piyasaya sürülmesinden bu yana, rekabet büyük ölçüde yükseldi. Yıldızlarla dolu takımlar ve birçok etkinlik, kısa sürede dikkat çekici bir izleyici kitlesinin önünü açtı.
Valorant turnuvalarında Bireysel kazançlar söz konusu haline geldiği zaman, Kuzey Amerika takımı Sentinels oyuncuları listenin ilk dört sırasını kapmış durumdalar. Hemen arkalarında beşinci sırada ise Valorant Champions Tour şampiyonu Acend takımı üyesi Mehmet Yağız "cNed" İpek yer alıyor.
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En çok kazananlar arasında listenin en başındaki isim ise 1998 ABD doğumlu Jared "zombs" Gitlin oldu. Sentinels, Valorant Champions Tour'da Agüero'nun takımı KRÜ Esports'a 2-1'lik mağlubiyet ile turnuvaya veda etmesine rağmen en çok kazanan oyuncuların ilk dördü Sentinels takımından oluşmaktadır.
- zombs - $111,550
- ShahZaM - $111,450
- dapr - $110,870
- SicK - $110,650
- cNed -$105,522
- starxo - $102,181
- Kiles -$101,880
- nAts - $100,510
- Chronicle - $100,271
- BONECOLD - $99,705
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