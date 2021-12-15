En çok kazanan Valorant espor oyuncuları açıklandı!

Valorant'ın 2020 yazında piyasaya sürülmesinden bu yana, rekabet büyük ölçüde yükseldi. Yıldızlarla dolu takımlar ve birçok etkinlik, kısa sürede dikkat çekici bir izleyici kitlesinin önünü açtı.

TOP 5'TE TÜRK OYUNCU YER ALIYOR

Valorant turnuvalarında Bireysel kazançlar söz konusu haline geldiği zaman, Kuzey Amerika takımı Sentinels oyuncuları listenin ilk dört sırasını kapmış durumdalar. Hemen arkalarında beşinci sırada ise Valorant Champions Tour şampiyonu Acend takımı üyesi Mehmet Yağız "cNed" İpek yer alıyor.

SENTINELS OYUNCULARI İLK DÖRT SIRAYI KAPTI

En çok kazananlar arasında listenin en başındaki isim ise 1998 ABD doğumlu Jared "zombs" Gitlin oldu. Sentinels, Valorant Champions Tour'da Agüero'nun takımı KRÜ Esports'a 2-1'lik mağlubiyet ile turnuvaya veda etmesine rağmen en çok kazanan oyuncuların ilk dördü Sentinels takımından oluşmaktadır.

EN ÇOK KAZANAN VALORANT ESPOR OYUNCULARI

zombs - $111,550 ShahZaM - $111,450 dapr - $110,870 SicK - $110,650 cNed -$105,522 starxo - $102,181 Kiles -$101,880 nAts - $100,510 Chronicle - $100,271 BONECOLD - $99,705

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