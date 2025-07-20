En çok doğal uydusu olan hangi gezegendir?

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler, ekran karşısında hem keyifli hem de bilgi dolu bir deneyim yaşıyor. Yarışmacının her sorusu, seyircilerde hem merak uyandırıyor hem de öğrenme arzusunu tetikliyor. Stüdyodaki elektrik havası ve rekabet ruhu, evdeki izleyicileri de kendi bilgilerini sınamaya itiyor.

EN ÇOK DOĞAL UYDUSU OLAN GEZEGEN HANGİSİDİR?

A: Jüpiter

B: Neptün

C: Uranüs

D: Satürn

Cevap : D