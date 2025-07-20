En çok doğal uydusu olan hangi gezegendir?

En çok doğal uydusu olan hangi gezegendir?
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Programın etkileşimli yapısı, izleyenleri pasif bir konumdan çıkarıp yarışmanın aktif bir katılımcısı haline getiriyor. Sorulara yarışmacıyla birlikte yanıt arayan seyirciler, eğlenirken aynı zamanda yeni bilgiler keşfediyor. Bu dinamik ve öğretici yapısıyla Kim Milyoner Olmak İster, bilgi yarışması severlere unutulmaz anlar vaat ediyor. Peki, En çok doğal uydusu olan gezegen hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyiciler, ekran karşısında hem keyifli hem de bilgi dolu bir deneyim yaşıyor. Yarışmacının her sorusu, seyircilerde hem merak uyandırıyor hem de öğrenme arzusunu tetikliyor. Stüdyodaki elektrik havası ve rekabet ruhu, evdeki izleyicileri de kendi bilgilerini sınamaya itiyor.

EN ÇOK DOĞAL UYDUSU OLAN GEZEGEN HANGİSİDİR?

A: Jüpiter

B: Neptün

C: Uranüs

D: Satürn

Cevap : D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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