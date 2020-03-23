"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın En yakın arkadaşı Umut Eker ile salgın nedeniyle evden çıkmayan Didem Soydan, en büyük hobin nedir sorusuna "Cinsel ilişkiye girmek" diyerek espri yaptı. Bu cevabının kısa sürede gündem olması üzerine açıklama yapan Soydan "Gerizekalı olmayın" diyerek tepki gösterdi.

Yaptığı her açıklaması ve paylaşımı ayrı bir olay yaratan Didem Soydan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için en yakın arkadaşıyla evden çıkmama kararı aldı. Evde videolar çekip Instagram hesabından paylaşan Soydan, "En büyük hobiniz nedir" sorusuna verdiği cevapla yine gündem oldu.

"EN BÜYÜK HOBİN CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK"

Yıllardır yediği içtiği ayrı gitmeyen Umut Eker ile evde zaman geçiren ünlü model Didem Soydan, arkadaşının "En büyük hobin ve fobin nedir?" sorularına "Cinsel ilişkiye girmek ve girememek" diyerek cevap verdi. Soydan'ın bu cevabı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

"GERİZEKALI OLMAYIN"

Yaptığı espri yanlış anlaşılan ve Instagram magazin sayfalarında haber olan Didem Soydan, yeni bir video çekerek "Hem gerizekalı olmayın hem evde olun" dedi.

BORNOZLU HALİYLE POZ VERDİ

Cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Didem Soydan, önceki gün de sosyal medya hesabından bornozlu halini paylaşarak banyoya gireceğini söyledi. Soydan'ın bu pozu kısa sürede yaklaşık 39 bin beğeni aldı.