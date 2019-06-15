EMTA RESTORASYON, DOĞAL TAŞA ŞEKİL VERİYOR

TABHANE KÜLLİYESİ'NİN RESTORASYONUNU YAPTIK

EMTA Restorasyon firma ortağı Sayın Emre Mıcık "Restorasyon anlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabhane Külliyesi'nin restorasyonunu yaptık alt yüklenici olarak. Şu an Haydarpaşa Garı'nın mevcut restorasyonunu yapıyoruz Delta İnşaat alt yüklenicisi olarak. Yine alt yüklenici olarak Edirne Hıdırlık Tabyası'nın restorasyonunu yapıyoruz." Diye konuştu.

GRANİT ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Sayın Emre Mıcık "Ürün yelpazemizde ONYX ile ilgili yaklaşık 10 çeşit renk yelpazemiz var. Bunun haricinde imalathanemizde cami ile ilgili mihrap, minber, kürsü çalışmalarımız var. Depo alanımız var. Granit üzerine de çalışmalar yapıyoruz. Granit de inşallah getireceğiz." İfadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ FABRİKALAŞMAK

Sayın Emre Mıcık "İleriye dönük hedefimiz biraz daha fabrikalaşma. Daha büyük tesis ile ihracat yapmak niyetindeyiz. Ürünlerimizin çıkartılıp bizim işleme alanımıza gelene kadar bütün kademeleri kendimiz yapma gibi bir hedefimiz var." Diye ekledi.