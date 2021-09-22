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Emsal Doğan kimdir? Emsal Doğan kaç yaşındaydı, nereli? Emsal Doğan biyografisi!

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Emsal Doğan kimdir? Emsal Doğan kaç yaşındaydı, nereli? Emsal Doğan biyografisi!

MakeUp, Kalıcı Make-Up ve Tırnak sağlığı üzerine kurslarına giden ve bu yönde kendimi hep geliştiren Emsal Doğan'ın hayatı merak edildi. protez tırnak, el ayak bakımı, kalıcı oje, microblading (kıl tekniği ile kaş) ve kalıcı makyaj gibi işlemler yapmaktadır. Peki, Emsal Doğan kimdir? Emsal Doğan kaç yaşındaydı, nereli? Emsal Doğan mesleği nedir? Emsal Doğan hayatı ve biyografisi nedir?

1980 Almanya doğumlu olan Emsal Doğan protez tırnak, el ayak bakımı, kalıcı oje, microblading (kıl tekniği ile kaş) ve kalıcı makyaj gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Peki, Emsal Doğan kimdir? Emsal Doğan kaç yaşındaydı, nereli? Emsal Doğan mesleği nedir? Emsal Doğan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EMSAL DOĞAN KİMDİR?

1 Ocak 1980 tarihinde Almanya 'da doğan Emsal Doğan, 40 yaşındadır. İstanbullu olan Emsal Doğan, Oğlak burcudur.

Anne ve babası o 3 yaşındayken ayrılan Emsal Doğan, 30 yaşına kadar annesiyle Almanya Stutgart'ta yaşamını sürdürdü.

MakeUp, Kalıcı Make-Up ve Tırnak sağlığı üzerine kurslarına giden ve bu yönde kendimi hep geliştiren Emsal Doğan, Protez tırnak ve kalıcı makyaj gibi uygulamalarıyla Almanya'da birincilik ödülleri kazandı. Aynı zamanda cilt sağlığı uzmanı da olan Emsal Doğan, LCN firmasının özel eğitim ve kurslarına katıldı ve başarıyla tamamladı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İlk Emsal Doğan güzellik Merkezi'ni şubesini 1998 yılında Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal'da açan Emsal Doğan, Salonlarında protez tırnak, el ayak bakımı, kalıcı oje, microblading (kıl tekniği ile kaş)ve kalıcı makyaj (dudak renklendirme, dipliner adı verilen kalıcı eyeliner işlemi, kaş vitamini, kaş silme, ipek kirpik ve lifting, kişiye özel cilt bakımları) gibi işlemler yaparken öte yandan zayıflama, lazer epilasyon gibi işlemleri de gerçekleştiriyor.

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Haber: Emsal Doğan kimdir? Emsal Doğan kaç yaşındaydı, nereli? Emsal Doğan biyografisi! - Haberler
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