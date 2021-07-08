Emre Uslu kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emre Uslu kimdir?

Emre Uslu kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Gündemin merak edilen isimleri arasında yer alan Emre Uslu hakkında Emre Uslu kimdir?

Emre Uslu kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.

EMRE USLU KİMDİR?

Emre Uslu 1974 tarihinde dünyaya geldi. Elbistan doğumlu olan eski emniyet amiri Emre Uslu, gazeteci ve yazardır. ABD'nin Virginia eyaletinin Fairfax kentinde yaşamaktadır.

1997 senesinde Polis Akademisi'nden mezun oldu. Komiser yardımcısı olarak Türk Emniyet teşkilatı içinde çeşitli birimlerde görev yaptı. Komiser rütbesine yükseldikten sonra ise EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda görev yapmaya başladı. Yüksek lisans eğitimini yapmak için ABD'deki çeşitli üniversitelerine burs başvurusu yaptı. Başvurusu için Utah Üniversitesi tarafından olumlu yanıt alınca Emniyet Genel Müdürlüğü de kendisine iki seneliğine yurt dışı için "pasif görev" izni verdi.

Yüksek lisans eğitimini gerçekleştirmek amacıyla 2001 senesinin ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burs süresinin bitmesine rağmen Türkiye'ye dönmediğinden 2003'ten bu yana her 3 ayda bir sürekli "Okyanus ötesi uçuş yapması sakıncalıdır" raporu gönderdi. Akşam gazetesi köşe yazarı Oray Eğin tarafından Taraf gazetesinde "asker karşıtı yazılar yazdığı" gerekçesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne şikayette bulunulduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı bunun üzerine hakkında soruşturma başlattığı iddia edildi.

2005'te, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü (İngilizce: Washington Institute for Near East Policy, WINEP), Uslu'ya ücret karşılığı yazı yazdırmaya başlar.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Meral Akşener Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emre Uslu kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 10:09:31. #1.16#

title