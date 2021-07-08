Emre Uslu kimdir?

Gündemin merak edilen isimleri arasında yer alan Emre Uslu hakkında Emre Uslu kimdir?

Emre Uslu kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.

EMRE USLU KİMDİR?

Emre Uslu 1974 tarihinde dünyaya geldi. Elbistan doğumlu olan eski emniyet amiri Emre Uslu, gazeteci ve yazardır. ABD'nin Virginia eyaletinin Fairfax kentinde yaşamaktadır.

1997 senesinde Polis Akademisi'nden mezun oldu. Komiser yardımcısı olarak Türk Emniyet teşkilatı içinde çeşitli birimlerde görev yaptı. Komiser rütbesine yükseldikten sonra ise EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda görev yapmaya başladı. Yüksek lisans eğitimini yapmak için ABD'deki çeşitli üniversitelerine burs başvurusu yaptı. Başvurusu için Utah Üniversitesi tarafından olumlu yanıt alınca Emniyet Genel Müdürlüğü de kendisine iki seneliğine yurt dışı için "pasif görev" izni verdi.

Yüksek lisans eğitimini gerçekleştirmek amacıyla 2001 senesinin ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burs süresinin bitmesine rağmen Türkiye'ye dönmediğinden 2003'ten bu yana her 3 ayda bir sürekli "Okyanus ötesi uçuş yapması sakıncalıdır" raporu gönderdi. Akşam gazetesi köşe yazarı Oray Eğin tarafından Taraf gazetesinde "asker karşıtı yazılar yazdığı" gerekçesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne şikayette bulunulduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı bunun üzerine hakkında soruşturma başlattığı iddia edildi.

2005'te, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü (İngilizce: Washington Institute for Near East Policy, WINEP), Uslu'ya ücret karşılığı yazı yazdırmaya başlar.