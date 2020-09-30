Emre Mor kimdir? Emre Mor kaç yaşında? Emre Mor nereli? Emre Mor hangi takımda oynuyor? Emre Mor sevgilisi kim?

Genç yaşında büyük başarılara imza atan başarılı futbolcu Messi ile karşılaştırılıyor. Peki, Emre Mor kaç. yaşında? Emre Mor kimdir? Emre Mor hangi takımda oynuyor? Emre Mor sevgilisi kim?

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) mücadele eden genç ve başarılı futbolcu Emre Mor kimdir? Emre Mor kaç yaşında? Emre Mor hangi takımlarda forma giydi? Emre Mor hakkında tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

EMRE MOR KİMDİR?

24 Temmuz 1997 yılında Brønshøj, Danimarka'da Makedonya asıllı anne ile Uşaklı Türk bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba Ersoy Mor, Kopenhag'da restoran işletiyor.

Futbol kariyerine Danimarka'nın Lyngby FK takımında başladı. 2015 yılının Ocak ayında Lyngby kulübü tarafından yeteneğinin yetersiz olduğu gerekçesiyle kulüpten ayrılmak durumunda kaldı. Bonservissiz olarak Danimarka'nın Farum merkezli futbol kulübü FC Nordsjælland takımı ile anlaştı.

2015 yılında Nordsjælland ile ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. 2016 sezonunda 13 maça çıkıp 2 gol attı. 2016 'da Borussia Dortmund'a transfer oldu ancak Alman devinde isteneni veremeyince 2017'de 12.5 milyon Euro karşılığında Celta Vigo'ya transferi gerçekleşti. Türk Milli Takımı forması ile toplamda 22 maça çıktı. Ayrıca, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek kadroya da seçildi.

EMRE MOR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2001-2006 yıllarında Brønshøj Boldklub'da, 2006-2015 yıllarında Lyngby BK'de, 2015-2016 yıllarında FC Nordsjælland takımında oynadıktan sonra yine ilk kez profesyonel olarak 2016 yılında FC Nordsjælland takımıyla sahaya çıktı. Ardından sırasıyla; 2016-2017 yıllarında Borussia Dortmund'da ve son olarak Celta Vigo'da top koşturuyor.

EMRE MOR SEVGİLİSİ KİM?

Emre Mor disiplinsiz davranışları ile futbol kariyerine zarar veriyor. Emre Mor daha önce de Instagram üzerinden tanıştığı Angelica Perla isimli mankenle ilişkisi de gündeme gelmişti.