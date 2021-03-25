Emre Koç, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu

Adını Feriha Koydum dizisi ile tanınan genç oyuncu Emre Koç, ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.

ATV ekranlarından iki sezon boyunca izleyici ile buluşan Kuruluş Osman dizisi, kadrosuna yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor.

GELECEK BÖLÜMDE EKRANA ÇIKABİLİR

Başrollerinde Burak Özçivit, Erkan Avcı, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Seray Kaya gibi isimlerin rol aldığı iddialı dizi son olarak Adını Feriha Koydum dizisi ile tanınan Emre Koç'u konuk oyuncu olarak kadroya kattı. Dizide henüz hangi karaktere hayat vereceği bilinmeyen Koç'un, gelecek bölümde ekrana çıkacağı düşünülüyor.

İlk oyunculuk deneyimini Arka Sokaklar ile yaşayan Emre Koç, Bizim Hikaye, Avlu, Çocuk ve Afili Aşk gibi yapımlarda yer aldı.