Emre Kınay'a savcılıktan kötü haber! Sevgilisi ile yasağı deldiği gece gazetecilere saldırmıştı...

Emre Kınay, gece yarısı kapanması gereken mekanda geç saatlere kadar oturmuş ve gece yarısı 12'yi geçince kendisini uyaran muhabirlere önce hakaret etmiş ardından da saldırmıştı.

Emre Kınay'a savcılıktan kötü haber! Geçtiğimiz haziran ayında sevgilisi ile Cihangir'de bir mekanda akşam yemeği yiyen Emre Kınay, gece yarısı kapanması gereken mekanda geç saatlere kadar oturmuş ve gece yarısı 12'yi geçince kendisini uyaran muhabirlere önce hakaret etmiş ardından da saldırmıştı. Alkolün etkisi ile ayakta durmakta güçlük çeken Emre Kınay basın mensubuna "Polis çağır" diye bağırırken, yanındaki 4 arkadaşı oyuncuyu sakinleştirmekte güçlük çekmişti. Üzerine bir de gazetecinin kendisini izinsiz çektiği ve 'saygınlığını rencide edip toplum nazarında küçük düşürmeye çalıştığını' söyleyerek şikayetçi oan Emre Kınay için Savcılık, görüntü kayıtlarını inceleyip kararını verdi.

TAKİPSİZLİK KARARI

Kınay'ın şikayeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Ağdağ hakkında, 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan soruşturma başlatıldı. Olay anına ilişkin görüntü kayıtlarını inceleyen savcılık, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar vererek, kameraman Mustafa Ağdağ hakkında kovuşturmaya yer olmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

Kaynak: Snob Magazin