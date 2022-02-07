Emre Kaya suskun, Merve Boluğur "Aşk yok iş var" diyor

Magazin gündeminin en çok konuşulan taze aşkı olarak gündeme gelen ünlü popçu Emre Kaya ile model, sinema ve dizi oyuncusu Merve Boluğur arasında aşk var mı? Yok mu? Soruları kafa karıştırdı. Emre Kaya suskun kalırken, Merve Boluğur "Aşk yok iş var" dedi.

Sık sık birlikte görüntülenen çift, yine bir mekan çıkışı gazetecilere yakalandı. Emre Kaya, gazetecilerle karşılaşmada yine sessizliğini korurken, Merve Boluğur ilginç bir açıklamada bulundu. "İlişki yok, iş var" diyerek kafa karıştıran güzel oyuncu, Emre Kaya'nın başarılı çalışmalarından söz ederek, onunla müzikle alakalı çalıştıklarını söylese de gazeteciler tarafından çok inandırıcı bulunmadı.

Birbirlerini daha iyi tanıyıncaya kadar temkinli davranarak aşkı inkar ettiği ileri sürülen Merve Boluğur, "Aşk varsa var derim beni tanırsınız" diyerek, iddiasını yineledi.

Aşifte, Lades Gibi Aklımdasın, Beni Al, Böyle Gitmez, Toz, Teşekkür Ederim, Apayrı, Yapboz gibi albümleri müzik piyasasında konuşulan, geçtiğimiz aylarda "Tebessüm" ile müzik kariyerindeki zirve yolculuğunu sürdüren Emre Kaya'nın sessiz kalması da dikkatlerden kaçmadı.

Çıktıkları mekanın kapısında Merve Boluğur gazetecilerin uzattığı mikrofona konuşurken, Emre Kaya'nın her zamanki mütevazı ve sempatik tavırları ile sadece selam verip aracına doğru ilerlediği görüldü. Emre Kaya'nın yakın çevresi, onun özel yaşantısından çok kariyeriyle gündeme gelmeyi tercih ettiğini, bu yüzden en yakınlarına bile yorum yapmadığını, son dönemlerde ise hazırlıklarını sürdürdüğü arabesk albüm için stüdyoda sabahladığını belirttiler.

Öte yandan, Emre Kaya'nın oldukça iddialı olduğu ve Orhan Gencebay'dan Müslüm Gürses'e, Yıldız Tilbe'den Kibariye, İbrahim Tatlıses ve "Yaşayan Efsane" diye tanımladığı Hakan Altun'a kadar arabesk müziğin duayenlerinin seslendirdiği birbirinden değerli eserlerin yer aldığı "Usta Şarkılar" albümünün piyasaya çıkmak için gün saydığı öğrenildi.

(İHA)