Emre Kaya 'nasıl diye sorma' teklisi zirvede
Ünlü şarkıcı Emre Kaya 'nasıl diye sorma' isimli teklisiyle birçok sevilen şarkının arasından sıyrılarak zirveye oturdu.
Ünlü şarkıcı Emre Kaya 'nasıl diye sorma' isimli teklisiyle birçok sevilen şarkının arasından sıyrılarak zirveye oturdu. Ünlü şarkıcı Emre Kaya 'nasıl diye sorma' isimli teklisiyle birçok sevilen şarkının arasından sıyrılarak zirveye oturdu. Müzik sektörünün nabzını tutan veritabanlardan Radyo Monitör'ün listesine göre, Emre Kaya'nın 'nasıl diye sorma' isimli şarkısı en çok dinlenen ve çalınan eser oldu.
(İHA)
Kaynak: İHA
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