Emre Karayel ve Gizem Demirci çiftinden müjdeli haber
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Emre Karayel ve Gizem Demirci çiftinden müjdeli haber

Emre Karayel ve Gizem Demirci çiftinden müjdeli haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kasım ayında iç mimar Gizem Demirci ile evlenen ünlü oyuncu Emre Karayel baba oluyor. İşte detaylar...

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Emre Karayel'in eşi Gizem Demirci 3,5 aylık hamile.

Son olarak "Son Yaz" dizisinde seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

Emre Karayel kimdir?

Emre Karayel, 18 Ekim 1972 tarihinde Kadirli'de dünyaya geldi. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'ne girdi. Bölümü tamamlamadan Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçti. Üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT'de çalışmaya başlayan Karayel, sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı.

Sinema ve TV dizileri ile tanınmış olsa da tiyatrodan da asla kopmayan Karayel, Testosteron, Othello, Ghetto ve Azizname gibi pek çok başarılı tiyatro oyununda yer aldı. Testosteron'daki rolü ile 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Emre Karayel, en son FOX'ta 8 Nisan 2015'te final yapan ve başrollerini Demet Evgar ile paylaştığı 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk adlı dizide oynamıştır.2017 yılında FOX'ta Sıradaki Gelsin adlı yarışmayı sunmuştur.

Emre Karayel 14 Haziran 2018-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında Çarkıfelek adlı yarışmayı Kanal D ekranlarında sunmuştur.

Emre Karayel, 8 yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile 21 Kasım 2020'de hayatını birleştirdi.

Emre Karayel ve Gizem Demirci çiftinden müjdeli haber
Emre Karayel ve Gizem Demirci çiftinden müjdeli haber

Kaynak: Snob Magazin

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