Emre Karayel Demet Evgar'la Çektiği Öpüşme Sahnelerinde Zorlandığı Açıkladı

Oyuncu Emre Karayel "Ekşi Sözlük"te çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karayel, rol arkadaşı Demet Evgar hakkında samimi itiraflarda bulundu.

"HER ZAMAN ÇOK BEĞENDİM"

"İçinizden bile olsa 'Bu kadından çok hoşlanıyorum' demediniz mi?" sorusuna cevap veren Karayel, ''Demedim desem yalan olur. Onu bir kadın olarak her zaman çok beğendim. Ancak biz o tarz olaylara girseydik, işin sonunu getiremezdik" dedi.

"GÖNLÜME STENT TAKTIM"

Emre Karayel, "O kadar öpüşüp koklaştınız, gönlünüz hiç mi kaymadı?" sorusunu da "Gönlüme stent taktım. Ara sıra gevşetsem de hemen sıktım tabii" diye yanıtladı. Eski partnerini özlediğini de söyleyen Emre Karayel, "Kandırabilirsem yine aynı projede buluşacağız" dedi.