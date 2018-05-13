Emre Karayel Demet Evgar'la Çektiği Öpüşme Sahnelerinde Zorlandığı Açıkladı
Oyuncu Emre Karayel, 2008'den 2015 yılına kadar "Bir Kadın Bir Erkek" dizisindeki rol arkadaşı Demet Evgar'la çektiği öpüşme sahnelerinde zorlandığını açıkladı.
Oyuncu Emre Karayel "Ekşi Sözlük"te çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karayel, rol arkadaşı Demet Evgar hakkında samimi itiraflarda bulundu.
"HER ZAMAN ÇOK BEĞENDİM"
"İçinizden bile olsa 'Bu kadından çok hoşlanıyorum' demediniz mi?" sorusuna cevap veren Karayel, ''Demedim desem yalan olur. Onu bir kadın olarak her zaman çok beğendim. Ancak biz o tarz olaylara girseydik, işin sonunu getiremezdik" dedi.
"GÖNLÜME STENT TAKTIM"
Emre Karayel, "O kadar öpüşüp koklaştınız, gönlünüz hiç mi kaymadı?" sorusunu da "Gönlüme stent taktım. Ara sıra gevşetsem de hemen sıktım tabii" diye yanıtladı. Eski partnerini özlediğini de söyleyen Emre Karayel, "Kandırabilirsem yine aynı projede buluşacağız" dedi.
YORUMLAR (12)
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Onlar ekran önünde diye göze batıyorlar. Bir de oyuncu veya manken olmadan, ekran önünde bulunmadan her bir halti yiyen sonrasında da evlenmek istediği kişiye kendisini sütten çıkmış ak kaşık olarak tanitanlar var. Ayrıca bu türde kişilerin sayısı çok fazla. Onlara ne diyeceğiz pekiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yalanini sevsinler senin emreCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Oyunculuk öyle bi meslek ki ne ar kalıyo ne namus sırf fazla para kazanmak için yemedikleri halt yok ayrıca ben sanat olarakta görmüyorum milletin uydurduğu saçmalıkCevap Yaz 21 9 Yayından Kaldır
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ben bu sanatçı geçinenleri hiç anlamam adamlar evli film setine karısını getiriyor adamla arkadaş olan diğer adam rol icabı kadını kucağına oturtuyor beline sarılıp kendine çekiyor sonra dudaklarına gömülüyor bu en masumu diğeri ayağında iç çamaşırı olmadan adamın üzerine oturuyor küvete giriyor vs. yahu Allah''tan korkun siz hangi namus için adam öldürecek hangi namusun korumasını yapacak hangi zinadan kaçınacaksınızCevap Yaz 44 7 Yayından KaldırCBA: Çok güzel özetlemişsiniz. Alttaki yorum ise bonzai alıpta öyle yazılmış gibi. (Kurguya hayat vermek) Zira kendisi kanserin sebebini bulmuş!Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın4 2 Yayından Kaldır