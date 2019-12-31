Emre Çolak yeniden Deportivo'da
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Emre Çolak yeniden Deportivo'da

İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo La Coruna, Emre Çolak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

31.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:10
Emre Çolak yeniden Deportivo'da

2. Lig ekiplerinden , 'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Deportivo, eski oyuncusu Emre Çolak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu daha önce 2016-2018 yılları arasında Deportivo takımının formasını giymişti. Emre daha sonra Suudi Arabistan'ın Al-Wahda ekibine transfer olmuştu.

Deportivo La Coruna, İspanya 2. Lig'de 15 puanla son sırada yer alıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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