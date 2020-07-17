Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar neden tartıştı? Fenerbahçe Nabil Dirar ile devam edecek mi?
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Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar neden tartıştı? Fenerbahçe Nabil Dirar ile devam edecek mi?

Fenerbahçe sağ beki Nabil Dirar ile devam edecek mi? Beşiktaş karşılaşması öncesi neler yaşandı? Emre Belözoğlu küfür etti mi? Emre Belözoğlu Nabil Dirar'ı gönderecek mi?

Emre Belözoğlu ile Nabil Dirar neden tartıştı? Fenerbahçe Nabil Dirar ile devam edecek mi?
17.07.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:52

Hafta sonunda oynanacak olan kritik Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dünkü idmanda gergin anlar yaşandı.

Akşam Gazetesi'nden Şafak Gözmen'in haberine göre, yeni sezonda Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, bir pozisyonda Nabil Dirar ile tartıştı. Bu tartışma sonrası takımın kaptanı olan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, sert bir şekilde Faslı oyuncuyu idmandan kovdu. Bunun üzerine Dirar 'Sen kimsin, bu takımın hocası mısın ? Beni kovuyorsun" diyerek Emre'ye tepki gösterdi.

EMRE BELÖZOĞLU İLE NABİL DİRAR NEDEN TARTIŞTI?

Bir pozisyonda tartıştıktan sonra takım kapatanı Emre Belözoğlu, Nabil Dirar'ı idmandan kovdu. Tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu kendisine sert bir tepki gösteren Dirar'a 'O…Ç…' diye küfür etti. Bu küfür sonrası gerginlik tavan yaptı. İki oyuncu birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu. Olayları ayırmak için Sarı-Lacivertli futbolcular araya girdi.

EMRE BELÖZOĞLU KÜFÜR ETTİ Mİ? "HEPİNİZ, O.... Ç..... SUNUZ"

Yaşanan arbede sonrası Dirar soyunma odasına gitti. Peşinden koşan Emre'yi idareciler engelledi. Emre bu kez bütün takıma Türkçe 'Hepiniz O… Ç…. sunuz' diye bağırdı.

FENERBAHÇE SAĞ BEKİ NABIL DIRAR'A CEZA GELEBİLİR

Sarı-Lacivertliler dün akşam saatlerinde kendisine ait sosyal medya hesabından idmandan sadece 4 fotoğraf karesi paylaştı. Derbi öncesi yaşanan bu tatsız olayın ardından Dirar'a ceza gelmesi bekleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU NABİL DİRAR'I GÖNDERECEK Mİ?

Gelecek sezon Sportif Direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu'nun bu yaşananlardan sonra Dirar'ı takımda tutup tutmayacağını önümüzdeki günler gösterecek. Dirar, sezon ortasında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmıştı. Faslı oyuncu derbide görev almazsa Kanarya sağ bekte ciddi bir sorun yaşayabilir.

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