Emre, babası gibi çalıştığı inşattan düşerek yaşamını yitirdi
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Emre, babası gibi çalıştığı inşattan düşerek yaşamını yitirdi

Emre, babası gibi çalıştığı inşattan düşerek yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK - Haberler | Güncel

ORDU'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Emre Sançar (22), hastanede hayatını kaybetti.

ORDU'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Emre Sançar (22), hastanede hayatını kaybetti. Sançar'ın babasının da 13 yıl önce inşaattan düşme sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay, dün Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın 6'ncı katında çalışan Emre Sançar, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek düştü. Durumu fark eden mesai arkadaları hemen 112 Acil'i aradı. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra Ordu Devlet Hastanesi'nde kaldıran Sançar, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sançar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sançar'ın babası Mehmet Sançar'ın da 2008 yılında Burdur'un Bucak ilçesinde çalıştığı inşaattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Emre Sançar'ın Samsun'un Ayvacık ilçesine bağlı Çarşıköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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