Emre Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İrem Derici'nin sevgilisi olan Emre Aslan kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından biri Emre Aslan, İrem Derici ile aşk yaşadığı iddia edilmesiyle sosyal medyada gündem oldu. İrem Derici'nin sevgili olan Emre Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İrem Derici'nin sevgilisi olan Emre Aslan kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından biri Emre Aslan, İrem Derici ile aşk yaşadığı iddia edilmesiyle sosyal medyada gündem oldu. Peki, İrem Derici'nin sevgili olan Emre Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İrem Derici'nin sevgilisi olan Emre Aslan kimdir? İşte detaylar haberimizde...

EMRE ASLAN KİMDİR?

Emre Aslan, 7 Mayıs 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Yüksek öğrenimini FMV Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuğa duyduğu ilgi nedeniyle üniversite eğitimi sürecinde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi de alan Emre Aslan, bir sezon boyunca 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı oyunda sahne aldı. Aslan şimdilerde Çok Güzel Hareketler 2'de yer alıyor.

EMRE ASLAN DİZİ VE FİLMLERİ

2019 yılında Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminde rol aldı. Daha sonra BKM Mutfak ekibine dahil oldu. Yazdığı Kız Ruleti skecinde "Bora" karakteri ile hafızalara kazınmıştır.