EMRE AŞIK VE YAĞMUR AŞIK'IN BOŞANMA DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ
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EMRE AŞIK VE YAĞMUR AŞIK'IN BOŞANMA DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ

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EMRE AŞIK VE YAĞMUR AŞIK'IN BOŞANMA DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİBüşra ÇOBAN İSTANBUL, (DHA)ESKİ milli futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlendi.

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EMRE AŞIK VE YAĞMUR AŞIK'IN BOŞANMA DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ

Büşra ÇOBAN İSTANBUL, (DHA)

ESKİ milli futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlendi. Mahkemenin Yağmur Aşık'ın velayet talebini reddettiği öğrenildi.

İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı-karşı davalı olan Emre Aşık ve taraf avukatları yer aldı. Davalı-karşı davacı Yağmur Aşık'ın ise duruşmaya katılmadı. Davada gizlilik kararı olduğu için salona gazeteci ve izleyici alınmadı.

YAĞMUR AŞIK'IN VELAYET TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada Emre Aşık'ın getirdiği 2 tanığın dinlendiği öğrenildi. Duruşma sonrasında Emre Aşık'ın avukatı karşı tarafın velayet talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eski futbolcu Emre Aşık'ın anlaşmalı boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Yağmur Aşık, mahkemeye sunduğu dilekçe ile anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini belirterek, karşı boşanma davası açmıştı. 3 çocuk annesi Yağmur Aşık, boşanmalarına ayrı yaşadığı eşinin ailesi ile 3'üncü bir kişinin neden olduğunu ileri sürmüştü.

EMRE AŞIK VE YAĞMUR AŞIK'IN BOŞANMA DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ
EMRE AŞIK VE YAĞMUR AŞIK'IN BOŞANMA DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ
EMRE AŞIK VE YAĞMUR AŞIK'IN BOŞANMA DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ
EMRE AŞIK VE YAĞMUR AŞIK'IN BOŞANMA DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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