Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi
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Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eski milli futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanık dinlendi.

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Eski milli futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanık dinlendi.

Eski futbolcu Emre Aşık ile 8 yıllık eşi Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı-karşı davalı Emre Aşık ve taraf avukatları hazır bulundu. Davacı - karşı davalı Yağmur Aşık duruşmaya katılmazken, gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Duruşmada, Emre Aşık'ın getirdiği iki tanığın dinlendiği öğrenildi.

Yağmur Aşık'ın avukatının çocukların velayet talebini reddeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

(İrem Demir/İHA)

Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi
Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi
Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi
Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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