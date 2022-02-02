Emrah - Kızım şarkı sözleri! 'Kızım' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler
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Emrah - Kızım şarkı sözleri! 'Kızım' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Emrah - Kızım şarkı sözleri! 'Kızım' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Emrah'ın yeni şarkısı Kızım bugün Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 60 bin izlenme ve 2 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Emrah - Kızım şarkı sözleri nelerdir? Kızım şarkısının tüm sözleri nedir?

Söz ve müziği Emrah'a ait olan Kızım şarkısının sözlerine haberimizden erişebilirsiniz. Şarkı sözleri sizlerle...

EMRAH - KIZIM SÖZLERİ

Canım, canım kızım

Bilsen sana ben ne çok aşığım

Yaslandın omzuma, bana baba dedin

Ben gözyaşlarımı engelleyemedim

Canım kızım, prensesim

***

Sen bir gün telli duvaklı

Gideceksin bu evden

Güzel kızım çok zor olacak

Ayrılmak senden

***

Sen benim bir tanemsin

Ne dilersen dile benden

Gittiğin yerde mutsuz olursan

Dön gel erkenden of

Canım kızım, güzel yavrum

(Seni çok seviyorum kızım)

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