Emrah - Kızım şarkı sözleri! 'Kızım' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Emrah'ın yeni şarkısı Kızım bugün Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 60 bin izlenme ve 2 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Emrah - Kızım şarkı sözleri nelerdir? Kızım şarkısının tüm sözleri nedir?
Söz ve müziği Emrah'a ait olan Kızım şarkısının sözlerine haberimizden erişebilirsiniz. Şarkı sözleri sizlerle...
EMRAH - KIZIM SÖZLERİ
Canım, canım kızım
Bilsen sana ben ne çok aşığım
Yaslandın omzuma, bana baba dedin
Ben gözyaşlarımı engelleyemedim
Canım kızım, prensesim
***
Sen bir gün telli duvaklı
Gideceksin bu evden
Güzel kızım çok zor olacak
Ayrılmak senden
***
Sen benim bir tanemsin
Ne dilersen dile benden
Gittiğin yerde mutsuz olursan
Dön gel erkenden of
Canım kızım, güzel yavrum
(Seni çok seviyorum kızım)
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