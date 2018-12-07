Emrah Günel, Yılın En İyi Magazin Muhabiri Seçildi!
İş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gecenin sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu ve Şebnem Schaefer üstlendi.
İstanbul Altın Zambak Ödül Töreni, Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Ünlü akınına uğrayan gecede Kanal D'de ekranlara gelen 'Magazin D' programının başarılı muhabiri Emrah Günel, yılın en iyi magazin muhabiri seçildi. Ünlü muhabir Emrah Günel, ödülünü Şebnem Schaefer ve Gökay Kalaycıoğlu'nun elinden aldı.
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