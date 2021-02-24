Emrah Bayraktar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hangi takımlarda çalıştı?

Antrenörlük kariyerine Galatasaray'ın alt yaş takımlarında başlayan Emrah Bayraktar, 2011 ve 2013 yıllarında da Beşiktaş'ın gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak görevini sürdürmüştü. Emrah Bayraktar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hangi takımlarda çalıştı? Emrah Bayraktar hayatı ve biyografisi nedir?

Antrenörlük kariyerine Galatasaray'ın alt yaş takımlarında başlayan Emrah Bayraktar, 2011 ve 2013 yıllarında da Beşiktaş'ın gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak görevini sürdürmüştü. Emrah Bayraktar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hangi takımlarda çalıştı? Emrah Bayraktar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EMRAH BAYRAKTAR KİMDİR?

19 Ekim 1976 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Emrah Bayraktar 45 yaşındadır. Antrenörlük kariyerine Galatasaray'ın alt yaş takımlarında başlayan Emrah Bayraktar, 2011 ve 2013 yıllarında da Beşiktaş'ın gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak görevini sürdürmüştü.

İlk teknik direktörlük deneyimini 2009 yılında Siirtspor ile yaşayan Emrah Bayraktar, daha öncede antrenör olarak çalıştığı Adanaspor'a teknik direktör olarak geri döndü.