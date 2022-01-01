Emrah - Ayakta Kal Yüreğim şarkı sözleri! 'Ayakta Kal Yüreğim' şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emrah - Ayakta Kal Yüreğim şarkı sözleri! 'Ayakta Kal Yüreğim' şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Emrah - Ayakta Kal Yüreğim şarkı sözleri! 'Ayakta Kal Yüreğim' şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Emrah'ın yeni şarkısı 'Ayakta Kal Yüreğim' Youtube'a yüklendi. Dün gece vakitlerinde yüklenen şarkı büyük beğeni topladı. Şarkının sözleri merak ediliyor. Peki, Ayakta Kal Yüreğim şarkı sözleri nelerdir? Emrah - Ayakta Kal Yüreğim şarkı sözü nedir?

Emrah - Ayakta Kal Yüreğim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Emrah - Ayakta Kal Yüreğim şarkısnın sözleri "Şakir Askan" 'a aittir. Şarkının müziği ise Emrah'a aittir.

EMRAH - AYAKTA KAL YÜREĞİM ŞARKI SÖZLERİ

Ayakta kal yüreğim

Tutun yıkılma sakın

Aynı yerden kaçıncı

Bu ilk kurşunun değil

***

Ne yenilgilerden çıktın

Kalkıp yürüyüp gittin

Bu senin ilk düşüşün

Bu ilk ölüşün değil

***

Hep gidenler kazanmaz

Hep zalimler unutmaz

Kalanlar için dayan

Bu ilk yanışın değil

***

Sen sevda emekçisi

Senki hasret işçisi

Bu ilk küle dönüşün

Bu ilk doğuşun değil

***

Aşkta adalet olmaz

Aşkta günah aranmaz

Bırak gidenler gitsin

Bu ilk kalışın değil

***

Silkele içindeki

Kalan tüm acıları

Kendi yaralarını

Bu ilk sarışın değil

***

Hep gidenler kazanmaz

Hep zalimler unutmaz

Kalanlar için dayan

Bu ilk yanışın değil

***

Sen sevda emekçisi

Senki hasret işçisi

Bu ilk küle dönüşün

Bu ilk doğuşun değil

Yılbaşı gecesi yol kavgası cinayetle sonuçlandı! O anlar kamerada

Yılbaşı gecesi yol kavgası cinayetle sonuçlandı! O anlar kamerada

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title