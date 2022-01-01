Emrah - Ayakta Kal Yüreğim şarkı sözleri! 'Ayakta Kal Yüreğim' şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Emrah'ın yeni şarkısı 'Ayakta Kal Yüreğim' Youtube'a yüklendi. Dün gece vakitlerinde yüklenen şarkı büyük beğeni topladı. Şarkının sözleri merak ediliyor. Peki, Ayakta Kal Yüreğim şarkı sözleri nelerdir? Emrah - Ayakta Kal Yüreğim şarkı sözü nedir?
Emrah - Ayakta Kal Yüreğim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Emrah - Ayakta Kal Yüreğim şarkısnın sözleri "Şakir Askan" 'a aittir. Şarkının müziği ise Emrah'a aittir.
EMRAH - AYAKTA KAL YÜREĞİM ŞARKI SÖZLERİ
Ayakta kal yüreğim
Tutun yıkılma sakın
Aynı yerden kaçıncı
Bu ilk kurşunun değil
***
Ne yenilgilerden çıktın
Kalkıp yürüyüp gittin
Bu senin ilk düşüşün
Bu ilk ölüşün değil
***
Hep gidenler kazanmaz
Hep zalimler unutmaz
Kalanlar için dayan
Bu ilk yanışın değil
***
Sen sevda emekçisi
Senki hasret işçisi
Bu ilk küle dönüşün
Bu ilk doğuşun değil
***
Aşkta adalet olmaz
Aşkta günah aranmaz
Bırak gidenler gitsin
Bu ilk kalışın değil
***
Silkele içindeki
Kalan tüm acıları
Kendi yaralarını
Bu ilk sarışın değil
***
Hep gidenler kazanmaz
Hep zalimler unutmaz
Kalanlar için dayan
Bu ilk yanışın değil
***
Sen sevda emekçisi
Senki hasret işçisi
Bu ilk küle dönüşün
Bu ilk doğuşun değil
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