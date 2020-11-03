Emrah apartmanı nerede? İzmir'de zarar görüp yıkılan Emrah apartmanı nerededir?

İzmir'de yaşanan depremin ardından yıkılan binalardan birtanesi Emrah apartmanıdır. Depreme dayanıklılığı araştırılan Emrah apartmanı nerede diye vatandaşlarımız sormaktadır. Peki Emrah apartmanı nerede bulunuyor? İzmir'in hangi ilçesinde yer almaktadır?