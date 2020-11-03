Emrah apartmanı nerede? İzmir'de zarar görüp yıkılan Emrah apartmanı nerededir?
03.11.2020 11:44 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:47
İzmir'de yaşanan depremin ardından yıkılan binalardan birtanesi Emrah apartmanıdır. Depreme dayanıklılığı araştırılan Emrah apartmanı nerede diye vatandaşlarımız sormaktadır. Peki Emrah apartmanı nerede bulunuyor? İzmir'in hangi ilçesinde yer almaktadır?
İzmir'de yaşanan depremin ardından yıkılan binalardan birtanesi Emrah apartmanıdır. Depreme dayanıklılığı araştırılan Emrah apartmanı nerede diye vatandaşlarımız sormaktadır. Peki Emrah apartmanı nerede bulunuyor? İzmir'in hangi ilçesinde yer almaktadır?
30 EKİM 2020'DE İZMİR'DE YAŞANAN DEPREM
İzmir'de yaşanan 30 Ekim 2020'de saat 14.51'de merkez üssü Yunanistan'ın Sisam adası açıklarında Türkiye'nin İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan, yerin 16,5 km altında 6,9 büyüklüğünde meydana gelen ve yaklaşık 16 saniye süren depremdir.
EMRAH APARTMANI NEREDE?
Emrah Apartmanı, İzmir ili Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/15. sokakta bulunuyor.