Empire State filmi konusu nedir? Empire State filmi oyuncuları kim? Empire State filmi yorumları

Empire State filmi, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ile birlikte büyük başarı elde eden Hayaletler konusu, oyuncuları, yorumları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Empire State IMDB. Empire State filmi fragmanı da haberimizde.

Empire State , 3 Eylül 2013'de vizyona giren ABD yapımı Aksiyon, suç, gerilim filmdir. Filmin yönetmenliğini Dito Montiel üstlenirken, senaryosunu Adam Mazer kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda Liam Hemsworth, Emma Roberts, Dwayne Johnson, Michael Angarano, Nikki Reed ve Paul Ben-Victor gibi isimler yer alıyor. IMDb'de 19 bin 600 kişi tarafından oylandı ve 5,2'lik puana sahip oldu. Filmin süresi ise 1 saat 34 dakika.

EMPRİRE STATE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmin konusu, İki çocukluk arkadaşın zırhlı arabayı soyma planıyla başlayan olayların konu anlatıldığı film. Polis akademisine giremeyen Chris Potamitis (Liam Hemsworth), EMPIRE STATE Zırhlı Kamyon Şirketi'nde bir güvenlik görevlisi işine yerleşir. Chris, şirketin gevşek güvenliğinden en iyi arkadaşı Eddie'ye (Michael Angarano) bahsetme hatasını yapar ve kısa süre sonra farkında olmadan Rob the Abundant'ın orada depolandığı ayrıntılı bir planın içinde kendini bulur. ABD'deki en büyük nakit soygunu ile sonuçlanacak bir plandır bu. Stakes artmaya devam ederken, Chris ve Eddie peşlerinde olan Veteran NYPD Dedektifi James Ransone'yi (Dwayne Johnson) ve kendi bölgelerinde kimin bir iş yaptığını bilmek isteyen yerel suç patronlarını alt etmelidir. Sonuçlarına da katlanmak zorunda kalacaktır.

EMPRİRE STATE IMDB: 5,2

EMPRİRE STATE FİLMİNİNOYUNCULARI KİMDİR?

Filmin oyuncu kadrosunda Liam Hemsworth, Emma Roberts, Dwayne Johnson, Michael Angarano, Nikki Reed ve Paul Ben-Victor gibi isimler yer alıyor.

Liam Hemsworth – Chris Potamitis

Emma Roberts – Nancy Michaelides

Dwayne Johnson – Detective James Ransone

Michael Angarano – Eddie

Nikki Reed – Lizzette

Paul Ben-Victor – Tommy Potamitis

Jerry Ferrara – Jimmy the Greek

Greg Vrotsos – Mike Dimitriu

Michael Rispoli – Tony Cappolitti

Wayne Pére – Williams

Craig Leydecker – Chilewski

Shenae Grimes – Eleni

Sharon Angela – Dina Potamitis

Chris Diamantopoulos – Spiro Stavrakis

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