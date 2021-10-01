Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla ilçede ikamet eden 96 yaşındaki Fadime Orhan'ı ziyaret etti.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan ve emniyet personeli, Haceloğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde ikamet eden Fadime Orhan'ı evinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Özgan, merdivenden düşerek rahatsızlanan Orhan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Özgan, yaşlılardan alacakları hayır duaların en büyük güçleri olduğunu ifade ederek emniyet teşkilatı olarak her zaman onların yanlarında olduklarını kaydetti.

Fadime Orhan'ın kızı ve ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek emniyet personeline teşekkür etti.