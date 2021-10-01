Osmaneli'nde emniyet güçleri 'Dünya Yaşlılar Günü'nde Fadime nineyi ziyaret etti - Haberler
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Osmaneli'nde emniyet güçleri "Dünya Yaşlılar Günü"nde Fadime nineyi ziyaret etti

AA / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel
Osmaneli'nde emniyet güçleri

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla ilçede ikamet eden 96 yaşındaki Fadime Orhan'ı ziyaret etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla ilçede ikamet eden 96 yaşındaki Fadime Orhan'ı ziyaret etti.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan ve emniyet personeli, Haceloğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde ikamet eden Fadime Orhan'ı evinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Özgan, merdivenden düşerek rahatsızlanan Orhan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Özgan, yaşlılardan alacakları hayır duaların en büyük güçleri olduğunu ifade ederek emniyet teşkilatı olarak her zaman onların yanlarında olduklarını kaydetti.

Fadime Orhan'ın kızı ve ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek emniyet personeline teşekkür etti.

Osmaneli'nde emniyet güçleri Dünya Yaşlılar Günü nde Fadime nineyi ziyaret etti

Osmaneli'nde emniyet güçleri Dünya Yaşlılar Günü nde Fadime nineyi ziyaret etti

Osmaneli'nde emniyet güçleri Dünya Yaşlılar Günü nde Fadime nineyi ziyaret etti

AA / Zeki Ceyhan - Son Dakika Haberleri
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