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Emniyet Müdüründen Büyükşehir'e ziyaret

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Emniyet Müdüründen Büyükşehir'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'u makamında ağırladı.

Ziyarette, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal'ı ziyaret etti. Vatandaşlara en iyi hizmeti yansıtabilmek amacıyla kurumlar arası uyuma dikkat çekilirken, Başkal kentteki huzurun tesis edilmesinde emniyet teşkilatının büyük pay sahibi olduğunu belirtti. Ziyaretleri nedeniyle de Uslusoy'a teşekkür eden Başkal, "Gece ve gündüz demeden her türlü şartlarda en üst düzeyde çalışan emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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