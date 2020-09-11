Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi
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Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi

Bursa'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından polislere yönelik koronavirüs denetiminde, maske kuralına uymadığı tespit edilen 4 polis memuruna toplamda 3 bin 600 TL ceza yazıldı.

11.09.2020 13:36 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:44

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın kentteki polisleri maske kuralına uymaları konusunda uyarmasının ardından, denetim yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, maske kuralına uymadığını tespit ettiği 4 polis memuruna toplamda 3 bin 600 TL ceza yazdı.

POLİSLER DE DENETLENDİ

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, artan koronavirüs vakalarının ardından kentte görev yapan polisleri maske kuralına uymaları konusunda uyardı. Aslan, ilçe emniyet müdürlerine yaptığı uyarıda, maske takmayan polislere ceza kesilmesinden kaçınılmaması gerektiğini söyledi. Aslan'ın uyarılarının ardından harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, polis ekiplerinin maske kuralına uyup uymadığını denetledi.

4 POLİS MEMURUNA PARA CEZASI KESİLDİ

Yaptığı denetimde 4 polis memurunun maske takmadığını, aynı zamanda maskeyi doğru kullanmadığını tespit eden Baydemir, polis memurlarına cezai işlem uyguladı. 4 polis memuruna Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 900'er liradan toplamda 3 bin 600 lira ceza kesildi.

Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi

Kaynak: DHA

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