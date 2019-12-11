: Emniyet Müdürü Göllüce, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

11.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:41

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Göllüce, oylamaya sunulan ve AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Göllüce, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" ve Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını" fotoğraflarına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası", Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğraflarına oy kullanan Göllüce, spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni", Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: AA

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