Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine uçan traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine uçan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yeliz Alagöz - Haberler | Güncel
Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine uçan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kontrolden çıkarak Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine devrilen traktörün 17 yaşındaki sürücüsü Cemal Armağan Kardaş, ağır yaralandı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kontrolden çıkarak Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine devrilen traktörün 17 yaşındaki sürücüsü Cemal Armağan Kardaş, ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Armağan Kardaş yönetimindeki 01 AFJ 715 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine uçtu. Kazada, devrilen traktörün sürücüsü Kardaş, ağır yaralandı. Polis memurlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Kardaş'ı ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kardaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine uçan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Yeliz Alagöz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Otobüs, otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Son dakika haberi | Otobüs, otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

 Mersin'de beton mikseri, şarampole yuvarlandı; sürücü öldü

Mersin'de beton mikseri, şarampole yuvarlandı; sürücü öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tanem Sivar Şevval Şahin
Spor Lionel Messi Mustafa Denizli Abdullah Avcı Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine uçan traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 19:43:42. #1.12#