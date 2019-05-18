Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Samsun'a Ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Samsun Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun'da çeşitli temaslarda bulunan Uzunkaya, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Uzunkaya'ya, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal ve Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da eşlik etti.

Uzunkaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla kentte düzenlenen yürüyüşe katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümü etkinlikleri ile ilgili Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün üst düzey yöneticileri ile toplantı gerçekleştiren Uzunkaya, programın genel güvenliği ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uzunkaya, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personelle bir araya gelerek görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA