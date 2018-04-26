Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok Veda Etti

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "10 Eylül 2016 tarihinden bu yana büyük bir şevk ve onurla yürüttüğüm Emniyet Genel Müdürlüğü görevinden ayrılıyorum" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, yayımladığı veda mesajında, "Değerli meslektaşlarım, 10 Eylül 2016 tarihinden bu yana büyük bir şevk ve onurla yürüttüğüm Emniyet Genel Müdürlüğü görevinden ayrılıyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığım andan bu zamana kadar görev aldığım her makamda ülkemizin içinden geçtiği sıkıntılı ve meşakkatli dönemlerde sizlerin desteği ve fedakarlıklarıyla hem milletimize hem de devletimize önemli hizmetler verdiğimize inandığım için son derece huzurluyum. Devlet yönetiminde kurumların kalıcı, kişilerin geçici olduğunun bilinciyle böylesine önemli bir görevde son ana kadar görevimi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisinde oldum. 173 yıllık köklü geçmişiyle devlet kurumları arasında çok müstesna bir yere sahip olan Türk Polis Teşkilatının üzerine yüklenen görev ve sorumlulukları Anayasamızın temel değerlerine, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı olarak ve yalnızca seçilmiş meşru otoritenin emrinde ifa ettiğini görmekten duyduğum gururu ifade etmek isterim. Adeta milletimizin ikinci bir kurtuluş mücadelesi verdiği 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinde, devletine ve milletine en büyük ihaneti yaşatan FETÖ mensuplarının Yüce Türk Adaleti nezdinde hesap vermelerinin sağlanmasında en kritik rolü üstlenmiş bir Teşkilatın mensubu olmanın değerini anlatmaya kelimeler yetersiz kalır. Gösterdiğiniz kahramanlıklar gelecek nesillere ilham kaynağı olacaktır.

Şeffaf yönetim ve takım çalışmasını ön planda tutarak var olan potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmek ve daha da geliştirmek adına cansiperane çalışmalarınızın milletimizin ve devletimizin her kademesinde takdirle karşılandığını gördük.

Görevimin her anında yanımda olduğunuz ve zorluklar karşısında ümidimin devam etmesini sağlayan sarsılmaz inancınız için sizlere teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diler, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve esenlik dolu ömürler geçirmenizi temenni ederim.

Yapmış olduğum görevler esnasında desteğini her zaman yanımda hissettiğim başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı sunarım. Bu vesile ile yaşadığımız coğrafyanın vatan olmasında ve vatan olarak kalmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar dilerken, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah'a emanet olun" dedi. - ANKARA