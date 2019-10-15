Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sınır hattında

15.10.2019 17:43

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Suriye sınırındaki bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde incelemede bulundu.

Aktaş, Akçakale'deki temaslarının ardından Ceylanpınar ilçesine geçti. Kent merkezindeki esnafı ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Aktaş, Şanlıurfa'da, Mardin'de ve Şırnak'ta vatandaşların ve görevli olan güvenlik güçlerini ziyaret edip hasbihal edeceklerini söyledi.

Bölgede her şeyin yolunda olduğunu aktaran Aktaş, "Vatandaşlar dualarıyla, her türlü desteğiyle ordumuzun arkasında. Kahraman ordumuz PKK/PYD'nin zulmünde olan Suriye'deki kardeşlerimizi bu zulümden kurtarmak için büyük bir operasyon başlattı. Operasyon düzenli ve çok hızlı bir şekilde Allah'ın izniyle devam ediyor. İnşallah bu bölgedeki kardeşlerimizi ordumuz çok kısa sürede hain terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtaracak oralara da yine huzur gelecek ve o topraklar o bölgenin gerçek sahiplerine Allah'ın izniyle teslim edilecek. Gördüğümüz kadarıyla vatandaşımız dimdik ayakta, işinde gücünde bunu yerinde görmekten bizlerde büyük mutluluk duyduk. Allah ordumuzu muzaffer etsin, Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın inşallah." dedi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçen Aktaş, burada yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş'a ziyaretlerinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Ceylanpınar ilçe Kaymakamı Mehmet Keklik, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA