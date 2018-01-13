Emniyet'e gidip "ben geldim katilim" diyen cinayet zanlısı adliyede

Geçtiğimiz gün Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, 5 gün önce iki çocuk babası Ali Galip Atısever'i bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek teslim olan zanlı adliyeye çıkarıldı

SİVAS - Geçtiğimiz gün Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, 5 gün önce iki çocuk babası Ali Galip Atısever'i bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek teslim olan zanlı adliyeye çıkarıldı.

Sivas'ın Kaleardı Mahallesinde 5 gün önce iki çocuk babası emekli 61 yaşındaki Ali Galip Atısever 10 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis her yerde cinayet zanlısını ararken, Ferhat K.geçtiğimiz gün Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek nizamiye kapısında, cinayeti kendisinin işlediğini belirtip teslim olmak istediğini söyleyince gözaltına alındı. Emniyet ifadesi tamamlanan Ferhat K. Bugün Adliye ye sevk edilip hakim karşısına çıkartıldı. Boyu eğik olarak adliye giren zanlı, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.