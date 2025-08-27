Şişli'de Modern Yaşam Alanı ve Afet Güvenliği Projesi

Şişli'de Modern Yaşam Alanı ve Afet Güvenliği Projesi
Güncelleme:
Taşyapı, Şişli'de gerçekleştirdiği yeni proje ile modern yaşam alanlarını ve afet dönemlerinde güvenlik merkezi olabilecek altyapıyı bir araya getiriyor. Proje, yaklaşık 550 bin kişiye barınma ve yaşam desteği sunma kapasitesine sahip.

ŞİŞLİ'de hayata geçirdikleri yeni projeye yönelik bilgi veren Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, "Proje yalnızca modern bir yaşam alanı değil, aynı zamanda afet dönemlerinde kritik bir güvenlik merkezi olarak planlandı. Olası bir deprem veya afet senaryosunda yaklaşık 550 bin kişiye iki yıl boyunca barınma ve temel yaşam desteği sunabilecek altyapıya sahip.Normal şartlarda burası bir cazibe merkezi olacak, olağanüstü durumlarda ise güvenli bir sığınak görevi üstlenecek" dedi.

Turanlı, " Şişli, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri. Afet dönemlerinde bu yoğun nüfusun güvenliği kritik bir mesele. Biz bu projeyi tasarlarken yalnızca konut değil, aynı zamanda afet güvenliği odağında hareket ettik. Burada 550 bin kişiye iki yıl boyunca barınma, gıda, sağlık ve iletişim hizmeti sağlayabilecek bir sistem oluşturduk" diye konuştu.

'BİRÇOK UNSUR PROJEYE ENTEGRE EDİLDİ'

Turanlı, projede hazırlanan altyapının yalnızca barınma alanlarıyla sınırlı olmadığını belirterek, gıda ve su ihtiyacından sağlık hizmetlerine, psikososyal destekten ortak kullanım alanlarına, enerji kesintilerine karşı oluşturulan yedek sistemlerden iletişim altyapısına kadar pek çok unsurun projeye entegre edildiğini söyledi. Turanlı, "İnşaat mühendisleri projeyi, yüksek mukavemetli betonarme sistemler, son teknoloji sismik izolatörler ve enerji verimliliği sağlayan akıllı altyapılar ile öne çıkan örneklerden biri olarak değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

'GÜNDELİK YAŞAMDA CAZİBE MERKEZİ'

Turanlı, "Proje yalnızca olağanüstü durumlar için değil, gündelik hayat için de Şişli'ye değer katacak. Burada insanlar modern yaşam alanlarına kavuşacak. Sosyal tesisler, kültürel alanlar, ticari birimler ve yeşil alanlarla Şişli'nin günlük hayatına da katkı sağlayacağız. Normal şartlarda burası bir cazibe merkezi olacak, olağanüstü durumlarda ise güvenli bir sığınak görevi üstlenecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emlak
