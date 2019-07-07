Emlak ofisinin "ücretsiz kiracısı" kumru

ÜMİT KAHRIMAN - Osmaniye'de bir kumru, iki yıldır açık penceresinden girdiği iş yerindeki avizeye yuva yaparak yavrularına burada bakıyor.

Atatürk Caddesi'nde emlak ofisi sahibi Kadir Esen, iki yıl önce iş yerinde kullandığı avizeye bir kumrunun yuva yaptığı fark etti.

Kuşların zarar görmemesi için hassasiyet gösteren Esen, büyüyen kumruların sağlıklı şekilde yuvadan ayrılmasıyla mutluluk yaşadı.

Esen, bu yılın mayıs ayı sonunda da aynı kumrunun iş yerinin açık penceresinden girerek avizesine yuva yapmaya başladığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Kumrunun yeni yaptığı yuvadaki yumurtalardan iki yavru çıktığı gören Esen, hayvanların ışığından ve ısısından rahatsız olmamaları için avizesini kullanmamaya başladı.

Kadir Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl avizesindeki yuvayı ve içindeki yumurtaları fark etmesiyle kumrunun iş yerine rahat girebilmesi için pencereyi açık bıraktığını söyledi.

O pencereyi o günden itibaren aralık bırakmayı sürdürdüğünü anlatan Esen "Kumru ve büyüyen yavrular daha sonra yuvadan ayrıldı. Aynı kumru yumurtlama döneminde yine iş yerime gelerek aynı yere yuvasını yaptı." dedi.

Yuvada iki yavru büyüyor

Esen, yumurtadan çıkan iki kumru yavrusunun rahatsız olmaması için elinden geleni yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kumru, mayıs ayının sonlarına doğru gelip yuvasını yapıyor. Yavrularının çıkması ve yuvadan ayırmaları ağustos aynının sonlarını buluyor. O zaman zarfında ben iş yerimin avizesinin ışıklarını yakmıyorum. Kumru ara sıra gelerek yavrularını besliyor. Yuva bozmak insanlara has bir şey değildir. İş yerime gelen müşterilerim de durumu anlatınca aynı hassasiyeti gösteriyor. Hayvanları ürkütmemek için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: AA