EMITT Turizm Fuarı'nda Çeşme Farkı

31.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:05

TÜYAP Fuar & Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, 35 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye'den 40'a yakın destinasyonun tanıtıldığı fuarda Alaçatı sokaklarını ve Ilıca Plajı'nın incecik kumlarını standa taşıyan Çeşme Belediyesi, ünlü Çeşme mandalini, Çeşme limonu, Çeşme enginarı, zeytin ağaçları ve Alaçatı sokaklarını renklendiren begonvilleri ile ilk günden yoğun ilgi gördü.

20 ülkeden 200'ün üzerinde davetli tur operatörünün katıldığı etkinliğe, bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Fuar bu yıl, Çin, Meksika, Almanya, Lübnan, Sırbistan, İngiltere, Kuzey Kıbrıs, Malta, Bulgaristan, Dubai, Japonya, Litvanya, Güney Kore, Endonezya, Şili, Hindistan, Hırvatistan, Özbekistan, Azerbaycan, Karadağ, Gine, Nepal, Moğolistan, Bosna Hersek, Kosova, Cezayir ve Brezilya gibi farklı kıtalardan ülkelere ev sahipliği yapıyor.

Çeşme standı yoğun ilgi gördü

Çeşme'yi önümüzdeki dönemde tüm yönleriyle tatilcilerin vazgeçemeyeceği bir nokta haline getireceklerini ifade eden Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran; "Denizi, kumu ve plajlarıyla ünlü Çeşme tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tatilcilere dört mevsim farklı güzellikler sunuyor. Biz tüm gücümüzle bu zenginlikleri öne çıkaracak çalışmaları yapıyoruz. On iki Ion kentinden biri olan Erythrai antik kenti tarih meraklılarını binlerce yıl öncesine götürecek nitelikte. Oradaki arkeolojik kazıların hızla gerçekleşmesi için gerekli desteği sağlıyoruz. En kısa sürede Ilıca'da termal kür merkezimizi hayata geçirerek sağlık turizminde ismimizi duyuracağız. 550 kişilik Çok Amaçlı Çeşme Sanat Merkezimizin proje aşaması tamamlandı. Bir kaç yıl içerisinde yıl boyu konserler, tiyatrolar, konferanslarla Çeşme kültür ve sanat alanında da herkesin dikkatle izlediği bir nokta haline gelecek." dedi.

Turizmde Çeşitlilik Sezonu Uzatacak

Çeşme'yi coğrafi büyüsünün yanında tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de dünyaya tanıtarak Çeşme'yi kısa sezon kıskacından kurtaracaklarını belirten Oran; "Çeşme bozulmamış doğasıyla, kendine has mimarisiyle, binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasının kazandırdığı kültürel zenginlikleriyle, termal kaynaklarıyla müthiş bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli harekete geçireceğiz. Turizmde çeşitliliği arttırarak on iki ay yaşayan bir Çeşme yaratacağız. Bundan sonra Çeşme'nin zenginliklerini dünyaya daha yüksek sesle anlatacağız. Çeşme çok kısa sürede dünya turizm sektöründe hak ettiği noktaya gelecek. Bunun için turizmcimizle, esnafımızla, otelcimizle, restorancılarımızla uyum içinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"2020'de Fark Yaratacak İşlere İmza Atacağız"

2020 yılında daha yoğun bir sezon geçireceklerine inandığını ifade eden Ekrem Oran; "Bu yıl daha yoğun bir sezon bizi bekliyor. Bir çok büyük organizasyon için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2020 yılında fark yaratacak işlere imza atacağız." şeklinde konuştu.

Pazar günü sona erecek

Turizm ekonomisi, sektörü yönlendiren trendler, öne çıkan destinasyonlar ve gelecek 10 yıla damga vuracak teknolojik inovasyonların gündem maddelerini oluşturduğu 24. EMITT Turizm Fuarı 2 Şubat Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Bültenler