Emirgan Korusu'nda sincapları elleriyle besledi
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Emirgan Korusu'nda sincapları elleriyle besledi

Emirgan Korusu'nda sincapları elleriyle besledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emirgan Korusu'nda yaşayan sevimli sincapları elleriyle besleyen fotoğrafçı Aslan Özcan o anları kayıt altına aldı.

Emirgan Korusu'nda yaşayan sevimli sincapları elleriyle besleyen fotoğrafçı Aslan Özcan o anları kayıt altına aldı. Elinde bulunan kuruyemiş ve çekirdekleri yiyen sevimli sincap görüntüsüyle iç ısıttı.

Emirgan Korusu'nda lalelerin açmasıyla birlikte fotoğrafçılar ve doğa severler koruyu ziyarete gitti. Her yıl Emirgan Korusu'na giden fotoğrafçı Aslan Özcan, sincapların yaşadığı koruda onlar için yanında kuruyemiş ve çekirdek getirdi. Eline aldığı kuruyemiş ve çekirdekleri ağacın gövdesine dayayıp bir süre bekledikten sonra sincap hızlı hareketlerle ağacın tepesinden indiği çekilen görüntülere yansıdı. Daha sonra ürkek hareketlerle eline yaklaşan sincap ani bir ses duyduğunda hızlıca uzaklaşıyor. Biraz sonra tekrar gelip elindeki çekirdek ve kuruyemişleri yediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sevimli sincabın çekirdekleri yerken çıkarttığı sesler izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

"Çekirdekleri yediği görüntü insanı çok mutlu ediyor"

Her yıl Emirgan Korusu'na laleleri görüntülemek için geldiğini ifade fotoğrafçı Aslan Özcan, "Nisan ayının 2.inci haftasında laleler Emirgan Korusu'nda açıyor. Bende yine laleleri görüntülemek için gittim. Her gittiğimde yanımda çekirdek ve kuruyemiş getiririm. Sincaplar bunları çok seviyor. Onları bir süre aradıktan sonra buldum. Avucumun içinden alıyor, ilk başta biraz çekimser davrandı. Fakat biraz samimiyet kurduk kendisiyle. Onun çekirdekleri yediği görüntü insanı çok mutlu ediyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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