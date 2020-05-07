Emirdağ'da Konya Caddesi yeniliyor
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Emirdağ'da Konya Caddesi yeniliyor

Emirdağ'da Konya Caddesi yeniliyor
07.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:18

Konya Caddesi projesini başlatan Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, desteklerinden dolayı AK Parti milletvekillerine, il başkanına ve İl Genel Meclisi Başkanına teşekkür etti.

Konya Caddesi projesini başlatan Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, desteklerinden dolayı AK Parti milletvekillerine, il başkanına ve İl Genel Meclisi Başkanına teşekkür etti.

Bir yandan korona virüs salgınıyla mücadele eden Emirdağ Belediyesi diğer yandan da ilçede vizyon projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Konya Caddesi projesinin startını verdi. Doğal gaz ve alt yapı çalışmaları tamamlanan Konya Caddesi'nde yeni bir proje başladı. Yıllardır dokunulmayan Konya Caddesi'nde yepyeni bir asfalt yol, bisiklet yolu, peyzaj ve kaldırım çalışmalarının yer aldığı proje, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi katkılarıyla Emirdağ Belediyesinin bütçesiyle gerçekleştiriliyor.

"AK Parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum"

Desteklerinden dolayı AK Parti milletvekillerine, il başkanına ve İl Genel Meclisi Başkanına teşekkür eden Başkan Koyuncu, Konya Caddesi projesinin 4 aşamadan geçtiğini söyledi. Başkan Koyuncu, "Şehrimizin önemli arterlerinden birisi olan Konya (Bolvadin) Caddesi üzerinde çok uzun yıllar kullanılacak yol çalışmamız başlamıştır. Şehrimize hayırlı olsun. Çalışmamızda emeği geçen AK Parti Milletvekillerimizden Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na, Ali Özkaya'ya, İbrahim Yurdunuseven'e, İl Başkanımız Hüseyin Sezen'e ve İl Genel Meclis Başkanımız Burhanettin Çoban'a teşekkür ediyoruz. İlçemizin diğer yollarının yapılması için de bunun bir başlangıç olduğunu da bilmenizi isteriz. Bu çalışmayı 4 ana başlıkta özetlemek gerekiyorsa 1- Hazırlık; Yolun altyapısı tamamen ekiplerimizce yapılmaktadır. Mevcut asfalt ise Konya Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından makine ile kazılmaktadır. Ekiplerimiz kaldırım ve parkeleri sökerek yenilemeye hazırlayacak. 2- Asfaltlama; belediyemiz ve İl Özel İdaresi birlikteliğinde Necati Şevik'in katkılarıyla belediyemiz bütçesinden sıcak asfalt atılacak. Kaldırım bordür taşlarının yenilenerek yerlerine konulması. Bisiklet Yolu ve Engelliler Kaldırım Yolunun düzenlenmesi. 3- Peyzaj; yolun orta refüjü ve kaldırımları düzenlendikten sonra iklime, bölgemize uygun trafik kurallarını ve yaya yürümelerini aksatmayacak şekilde şehrimize yakışır bir peyzaj çalışması yapılacak. 4- Işıklandırma; tüm işlemler bittikten sonra yakın zamanda Eskişehir caddesi girişine yapacağımız Emirdağ giriş tarafının Konya istikametinden şehrimiz girişine de yapılacaktır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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