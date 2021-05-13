Emir Sarıgül ile Sibel Can aşk mı yaşıyor? İddiaya jet hızında yalanlama geldi
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Emir Sarıgül ile Sibel Can aşk mı yaşıyor? İddiaya jet hızında yalanlama geldi

Emir Sarıgül ile Sibel Can aşk mı yaşıyor? İddiaya jet hızında yalanlama geldi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Buket Aydın ile ayrılan iş adamı Emir Sarıgül'ün Sibel Can ile Bodrum'da tatil yaptığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkındaki iddialara cevap veren Sarıgül, "Basında yer alan haberlere sadece gülüyorum. Beni yıpratmak İçin bilinçli çıkartılan haberler, Allah'a havale ediyorum" dedi.

Eşinden boşandıktan sonra sunucu Buket Aydın ile bir ilişki yaşayan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Sarıgül'ün adı bu sefer ünlü şarkıcı Sibel Can ile anıldı. İddialara göre, iki isim şimdilerde Bodrum'da teknede tatil yapıyor.

"SADECE BUKET HANIMLA BİRLİKTELİĞİM OLDU"

Hakkında çıkan aşk haberlerinin ardından Taze Magazin'e açıklama yapan Emir Sarıgül, iddiayı yalanlayarak şunları söyledi: "Yapmayın! Benim 2 kızım var. Çocuklarımın annesi ile yollarımızı ayırdıktan sonra Buket hanım İle birlikteliğim oldu. Onun dışında basında yer alan bu haberlere sadece gülüyorum. Kimlerin ne maksatla yaptığını gayet iyi biliyorum. Buket hanımı ve beni yıpratmak için bilinçli çıkartılan haberler. Onları Allah'a havale ediyorum."

"TEKNEDEYİM AMA DOST MECLİSİMLE"

Bu bayram evlatlarım Londra'da olduğu İçin ben teknedeyim ama haberlerde yer aldığı gibi değil kendi dost meclisim ile birlikteyim."

Ünlü şarkıcı Sibel Can da Emir Sarıgül ile aşk iddialarını "Böyle bir durum söz konusu değil" diyerek yalanlamıştı.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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