Emir Sarıgül'den flaş Sibel Can açıklaması!
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Emir Sarıgül'den flaş Sibel Can açıklaması!

Emir Sarıgül'den flaş Sibel Can açıklaması!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül'ün Bodrum'da tatil yaptıkları iddia edildi. Sarıgül, bu iddiaya cevap verdi

Sanatçı Sibel Can'ın iş insanı Emir Sarıgül'ün teknesinde görüntülendiği öne sürüldü.

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası ilk açıklama Emir Sarıgül'den geldi.

"KİMLERİN NE MAKSATLA YAPTIĞINI İYİ BİLİYORUM"

Taze Magazin'e konuşan Sarıgül, "Yapmayın! Benim 2 kızım var. Çocuklarımın annesi ile yollarımızı ayırdıktan sonra Buket hanım ile birlikteliğim oldu. Onun dışında basında yer alan bu haberlere sadece gülüyorum. Kimlerin ne maksatla yaptığını gayet iyi biliyorum. Buket hanımı ve beni yıpratmak İçin bilinçli çıkartılan haberler.. Onları Allah'a havale ediyorum." dedi.

"DEĞERLİ BİR İNSAN"

Geçtiğimiz aylarda da adı Emir Sarıgül ile anılan Sibel Can, "Böyle bir durum söz konusu değil. Emir Sarıgül çok sevdiğim ve değerli bir insan. Bu iddiaya cevap vermek bile son derece yanlış" demişti.

Emir Sarıgül'den flaş Sibel Can açıklaması!

Kaynak: Snob Magazin

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