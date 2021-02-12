Emir Can İğrek Zemin şarkı sözleri
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Emir Can İğrek Zemin şarkı sözleri

12.02.2021 08:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 08:49
Emir Can İğrek Zemin şarkı sözleri

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Emir Can İğrek, yeni parçalarını yayımlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tenha ve Akşamcı şarkılarını peşpeşe yayımlayan Emir Can İğrek 12 Şubat gecesi yeni parçasını yayımladı. Aynı gün klipli hali de Youtube'da yer alacak. İşte Emir Can İğrek Zemin şarkı sözleri...

EMİR CAN İĞREK ZEMİN ŞARKI SÖZLERİ

Nihayetinde yüksüz ve mülksüzsün dünyada

İnsanın en bariz lüksü bu

Rüyana karabasanlar bile hayran olur o zaman

*

Yarışa girmezsen kaybetmen imkânsız

Üstelik yetmiş, seksen yıl ömrün varmış

Peşinde kaç hırsız çalmak için koşacak

*

Ama korkma

Bundan kötüsü gelemez başımıza

Bundan kötüsü gelemez

Ondan rahatım, sen de rahat ol

Zemine uzananlar düşemez

Bundan kötüsü gelemez başımıza

Bundan kötüsü gelemez

Ondan rahatım, sen de rahat ol

Zemine uzananlar düşemez

Yanlışlar yaptın çokça

Doğrular yanlış olunca

Bilinmezlikte altın çağ bu çağ

Yolunda gitmiyorsa

Yoldan gitmezsin sen de

Açarız bi'kaç patika

Sen korkma

Bundan kötüsü gelemez başımıza

Bundan kötüsü gelemez

Ondan rahatım, sen de rahat ol

Zemine uzananlar düşemez

Bundan kötüsü gelemez başımıza

Bundan kötüsü gelemez

Ondan rahatım, sen de rahat ol

Zemine uzananlar düşemez

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