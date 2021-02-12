Emir Can İğrek Zemin şarkı sözleri
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Emir Can İğrek, yeni parçalarını yayımlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tenha ve Akşamcı şarkılarını peşpeşe yayımlayan Emir Can İğrek 12 Şubat gecesi yeni parçasını yayımladı. Aynı gün klipli hali de Youtube'da yer alacak. İşte Emir Can İğrek Zemin şarkı sözleri...
EMİR CAN İĞREK ZEMİN ŞARKI SÖZLERİ
Nihayetinde yüksüz ve mülksüzsün dünyada
İnsanın en bariz lüksü bu
Rüyana karabasanlar bile hayran olur o zaman
*
Yarışa girmezsen kaybetmen imkânsız
Üstelik yetmiş, seksen yıl ömrün varmış
Peşinde kaç hırsız çalmak için koşacak
*
Ama korkma
Bundan kötüsü gelemez başımıza
Bundan kötüsü gelemez
Ondan rahatım, sen de rahat ol
Zemine uzananlar düşemez
Bundan kötüsü gelemez başımıza
Bundan kötüsü gelemez
Ondan rahatım, sen de rahat ol
Zemine uzananlar düşemez
Yanlışlar yaptın çokça
Doğrular yanlış olunca
Bilinmezlikte altın çağ bu çağ
Yolunda gitmiyorsa
Yoldan gitmezsin sen de
Açarız bi'kaç patika
Sen korkma
Bundan kötüsü gelemez başımıza
Bundan kötüsü gelemez
Ondan rahatım, sen de rahat ol
Zemine uzananlar düşemez
Bundan kötüsü gelemez başımıza
Bundan kötüsü gelemez
Ondan rahatım, sen de rahat ol
Zemine uzananlar düşemez